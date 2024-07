Ações da Coordenadoria da Juventude impactaram milhares de jovens volta-redondenses - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Ações da Coordenadoria da Juventude impactaram milhares de jovens volta-redondensesCris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 16/07/2024 17:27

Volta Redonda - Volta Redonda vai se consolidando cada vez mais como a cidade da região Sul Fluminense que mais investe em política pública para a juventude. Nos últimos três anos e meio, a Coordenadoria da Juventude (CoordJuv) promoveu mais de 300 ações que impactaram direta e indiretamente milhares de jovens volta-redondenses. Entre as principais atividades estão a inauguração do quiosque do Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília; a criação de espaços em toda a cidade destinados a cursos de economia criativa da plataforma digital Co.Liga; o Mês da Juventude, celebrado em agosto; a Semana da Juventude Empreendedora; e o encontro internacional do Y20.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, destacou que Volta Redonda passou de uma cidade que estava com a política pública para juventudes paralisada para uma das que mais investe em juventude no Estado do Rio e no país.

“Volta Redonda retomou seu protagonismo nas políticas públicas para juventude, colocando os nossos jovens como prioridade, compreendendo seu papel de transformação no presente e no futuro. Para isso, através do Comitê Municipal de Juventude, retomamos atividades conjuntas com todas as secretarias municipais, construindo políticas e ações para os jovens da nossa cidade. Também procuramos valorizar o diálogo com os movimentos sociais de juventude organizada, em especial os de cultura, juventudes, religiosas e esportivas, promovendo e apoiando diversos eventos pela cidade”, ressaltou a coordenadora.

Inauguração do Centro Oportunizar

Em 2021, a CoordJuv promoveu mais de 60 atividades, com a participação direta e indireta de 26.892 jovens. Destaque para a realização do 1º Mês da Juventude da história da cidade, com diversas atividades públicas voltadas aos jovens durante todo o mês de agosto, e a inauguração do quiosque do Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, primeiro equipamento público do município voltado para a juventude – e o único do Estado do Rio com foco na inserção do jovem no mercado de trabalho, atuando na erradicação ao trabalho infantil.

“Nesse ano também foram promovidos os retornos da Conferência Municipal da Juventude, do Conselho Municipal da Juventude e do Comitê de Articulação e Acompanhamento de Políticas Municipais da Juventude (PMJ), além da realização do 1º Fórum Municipal da Juventude”, lembrou a coordenadora.

Lançamento da Co.Liga

No ano seguinte, a CoordJuv promoveu mais de 90 atividades, impactando direta e indiretamente 37.908 jovens do município. Foi nesse ano que ocorreu o lançamento da plataforma Co.liga Digital, uma escola de economia criativa desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho (FRM) e pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), com objetivo de capacitar os jovens.

“O mundo do trabalho hoje é prioridade, e Volta Redonda passou a ser a única cidade do país com mais de 30 espaços coligados descentralizados, fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e com o Telecentro Comunitário. De outubro de 2023 até agora, somos o segundo município do estado do Rio e sexto de todo o Brasil em maiores números de capacitação de Jovens em economia criativa”, ressaltou Larissa.

Em 2022 também ocorreu o lançamento público da pesquisa Juventude em Dados, produzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que contou com a coleta dos dados com mapeamento por toda a cidade da juventude nas áreas de educação, trabalho e renda.

Já a segunda edição do Mês da Juventude de Volta Redonda contou com mais de 80 atividades realizadas durante todo o mês de agosto, e o evento de encerramento teve a participação dos coletivos de skate, Roda de Rima, a tradicional Batalha do Troco e um show com o artista Luccas Carlos.

1ª Semana da Juventude Empreendedora

O ano de 2023 foi marcado pela realização de mais de 120 ações, impactando direta e indiretamente mais de 300 mil jovens. Entre elas está a 1ª Semana da Juventude Empreendedora, com diversas atividades para apresentar o mundo do empreendedorismo aos jovens da cidade.

Já o 3º Mês da Juventude contou com o Festival das Juventudes, um grande evento de encerramento do que contou com a apresentação de artistas jovens da cidade do cenário do rap, Roda de Rima, Batalha do Troco e o show do artista BK, que reuniu milhares de pessoas na Vila Santa Cecília.

“Tivemos a 5º Conferência Municipal da Juventude, com a eleição do novo Conselho Municipal da Juventude e de delegados para a 4º Conferência Estadual de Juventude. Lançamos também o resultado da pesquisa Juventude em Dados, que hoje é disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Volta Redonda”, frisou Larissa.

Debate internacional

No primeiro semestre de 2024, os jovens de Volta Redonda se reuniram para debater questões globais durante o encontro do Youth20 (Y20) – Grupo de Engajamento de Juventude, vinculado ao G20 Social, realizado no dia 25 de junho no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no bairro Laranjal. O evento reuniu mais de 600 jovens volta-redondenses, autoridades municipais, estaduais e federais, além de representantes da sociedade civil e outras instituições.

Ao todo, já foram realizadas 38 atividades de janeiro a julho deste ano. Entre elas estão a 2ª Semana da Juventude Empreendedora, aproximando mais de 3 mil jovens do mercado de trabalho; a 1º Conferência Livre Ciência e Juventude, que aconteceu no IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) e contou com a participação de todas as universidades e institutos técnicos da cidade; e duas das três oficinas da Industria Criativa que serão realizadas em 2024, fruto de um projeto em parceria com a Co.Liga e que tem como tema “Empreender na economia criativa”, contando com oficinas presenciais de grafite e design de estampa.

“São diversos projetos pioneiros voltados para os jovens, focados em capacitação, inserção no mercado de trabalho e também no diálogo com a nossa juventude. Sabemos que muito ainda tem por ser feito, porém, dados históricos de investimentos foram realizados nos últimos três anos e meio, fruto da retomada do diálogo com a comunidade e uma força-tarefa para reconstruir as políticas para Juventude, ajustando um futuro de maiores investimentos que virão”, finalizou a coordenadora.