Solenidade será na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, no Aterrado - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Solenidade será na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, no Aterrado Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Publicado 16/07/2024 16:41

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove nesta quarta-feira - 17 de julho - às 8h, uma cerimônia cívica em comemoração aos 70 anos de emancipação político administrativa do município. Durante a solenidade, marcada para a Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, em frente ao Palácio 17 de Julho, autoridades municipais hastearão as bandeiras Nacional, do Estado do Rio e do município.

Na parte musical, a Banda e o Coral Municipal se encarregarão de executar os hinos Nacional e de Volta Redonda, além do tradicional “Parabéns para Você”.

A comemoração neste ano será restrita, devido à legislação eleitoral, que não permite a realização de eventos festivos por parte dos municípios neste período.