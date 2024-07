Ação foi definida em reunião com a cúpula da Polícia Militar no Sul Fluminense e o prefeito Neto - Divulgação/Secom PMVR

Ação foi definida em reunião com a cúpula da Polícia Militar no Sul Fluminense e o prefeito NetoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 16/07/2024 18:27

Volta Redonda - Porteiros, síndicos e comerciantes de Volta Redonda terão oportunidade de frequentar um curso especial sobre prevenção na área de segurança pública. A ação foi definida nesta terça-feira (16), durante reunião entre a cúpula da Polícia Militar na região Sul Fluminense e o prefeito Antonio Francisco Neto.

O curso terá apoio da prefeitura, que vai ajudar a fechar o contato entre o Batalhão da Polícia Militar e os interessados em receber as instruções. O local e as datas das aulas serão definidos de acordo com o interesse da população. O próximo encontro já está agendado para a semana que vem, quando outros detalhes serão acertados e divulgados.

“Aprovamos a ideia, muito oportuna. Vamos ser parceiros e ampliar a base de segurança. Quanto mais a população estiver envolvida, maior a chance de a gente ter uma cidade cada vez mais segura”, disse o prefeito.

Estiveram no gabinete do prefeito o comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Moisés Pinheiro Sardemberg, o subcomandante, Major Nogueira, e o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área), coronel Ronaldo Martins. Também participaram da reunião o vice-prefeito, Sebastião Faria, e o vereador Luciano Mineirinho.

Além disso, o comandante Sardemberg anunciou que a partir de agora Volta Redonda terá uma viatura exclusiva para atender a Patrulha Escolar e outra para a Patrulha Maria da Penha. Isso, claro, independente das viaturas já mantidas pela prefeitura.

“Além de ter um policiamento mais presente, os agentes estarão aptos a mediar conflitos, a agir na prevenção e em apoio às vítimas. A polícia não chegará apenas para prender, mas também para orientar e ajudar”, disse Sardemberg.