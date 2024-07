Solenidade de hasteamento das bandeiras foi na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/07/2024 16:42

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu na manhã desta quarta-feira - 17 de julho - um evento cívico de hasteamento das bandeiras em comemoração aos 70 anos de emancipação política-administrativa do município. A solenidade aconteceu na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, e contou com apresentações da Banda e Coral Municipal, que executaram os hinos Nacional e de Volta Redonda, enquanto o deputado estadual, Munir Neto, hasteava a bandeira Nacional, a presidente da associação dos Ex-combatentes, Isalete Leal, levantava a bandeira do Estado do Rio, e o secretário municipal de Educação, Osvaldir Geraldo Denadai, era o responsável por hastear a bandeira de Volta Redonda.

“É um grande momento para a nossa cidade comemorar 70 anos e é um orgulho muito grande estar hasteando a bandeira Nacional neste evento. Tenho muito orgulho de ter nascido e sido criado em Volta Redonda. Hoje, estou deputado estadual e levo o nome de Volta Redonda para todo o Brasil, mostrando que nossa cidade é referência em Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e em tantas outras áreas. Tenho que agradecer à população de Volta Redonda por acreditar na cidade e fazer dela esta potência”, destacou Munir Neto.

A cerimônia contou também com a presença dos secretários municipais de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, de Fazenda, Vinícius Arbach, e de Comunicação, Rafael Paiva; do presidente da Fevre (Fundo Educacional de Volta Redonda), Caio Teixeira; da coordenadora de Juventude, Larissa Garcez; de agentes da Guarda Municipal; grupos de escoteiros; e membros do Falcões de Aço; além de outras autoridades municipais e de populares que também participaram da festividade.

“Parabéns para a nossa cidade que está completando 70 anos e para todos os volta-redondenses. Volta Redonda hoje é referência em tantas áreas e com muitos projetos para que possa seguir crescendo e se destacando cada vez mais em todo o país. Vamos seguir trabalhando para que os próximos 70 anos sejam de muitas conquistas para a nossa cidade”, ressaltou Carlos Macedo.



Comemoração antecipada

Se a festividade no dia do aniversário de Volta Redonda foi restrita devido à legislação eleitoral que não permite a realização de eventos festivos por parte dos municípios neste período, na primeira semana de julho a Praça Brasil foi tomada por grandes shows e muita animação. A Prefeitura antecipou a celebração e a população da cidade foi presenteada com quatro grandes apresentações: Xande de Pilares, Biquini, Marcelo D2 e Xamã.

Além da festa, durante todo o mês de junho e na primeira semana de julho também foi promovida uma série de inaugurações por toda a cidade, com entregas de reformas e construções de escolas, unidades básicas de saúde, praças, Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Centro Comunitário, entre outras inaugurações.

Ainda durante o mês de julho e também ao longo do ano, mesmo sem inaugurações, a Prefeitura irá entregar a conclusão de outras obras, como, por exemplo, a do SPA (Serviço de Pronto Atendimento) Conforto e a ampliação do Hospital São João Batista, além de reformas de praças e outras melhorias em diferentes bairros da cidade.