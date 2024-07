CSN também foi fundamental na transformação do Sul Fluminense em polo metalmecânico - Divulgação/CSN

Publicado 16/07/2024 19:12

Volta Redonda - A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é responsável pela criação de um em cada quatro empregos formais em Volta Redonda (carteira assinada), oferecendo salários e benefícios que superam a média. No município, a CSN gera mais de 20 mil empregos diretos, sem contar os empregos indiretos.

Além da criação direta de empregos, a CSN contribui significativamente para a arrecadação municipal, representando mais de 60% dos tributos de Volta Redonda. A CSN também foi fundamental na transformação do Sul Fluminense em um polo metalmecânico, que continua a crescer e gerar cada vez mais empregos.

Os empregos gerados pela CSN se estendem por toda a região Sul Fluminense, através de suas diversas indústrias, incluindo a Usina Presidente Vargas, CSN Porto Real, CSN Cimentos, Prada Resende, Prada Valença, CBS, CBSI e Fundação CSN. Dos mais de 40 mil empregos gerados pelo grupo CSN no Brasil e no mundo, mais da metade estão concentrados nesta região.

Até junho deste ano, a CSN preencheu mais de 600 vagas operacionais e prevê abrir mais 400 vagas até o final de 2024. Para as obras de manutenção e modernização das três sinterizações da Usina Presidente Vargas, foram contratados mais de 1.000 trabalhadores que continuam atuando nos projetos. Estas reformas visam as áreas onde há emissão de pó preto, reduzindo as emissões.

Nos programas Capacitar, Incluir para PCDs (Pessoas Com Deficiências), Jovem Aprendiz e Programas de Estágio técnico e de nível superior, estão sendo oferecidas mais 500 vagas.

Além das oportunidades na empresa, a Fundação CSN realiza diversos projetos sociais e culturais, como Capacitar Hotelaria e Serviços, Projeto Garoto Cidadão, Mentoria Cidadã, Polo de Street Art, Tambores de Aço, Programa de Educação Ambiental, e bolsas de música, teatro e estudos, entre outros.

A CSN também patrocina eventos e iniciativas importantes, como a Bienal do Livro de Volta Redonda, Projeto Nadando com Tiago Pereira, Orquestra Filarmônica de Volta Redonda, programas voltados para pessoas com mais de 60 anos, como “Os Bailes da Vida” e “Resgatando Saberes”, entre outros.

Atualmente, a CSN tem oportunidades para trabalhadores interessados em atuar na operação da Usina Presidente Vargas, com vagas nas seguintes áreas: Operação de máquinas móveis (retroescavadeira, pá carregadeira e guindaste); Operação de máquina ferramenta (torno convencional, usinagem de peças e fresa); Operação de ponte rolante; Mecânico (manutenção de equipamentos industriais e máquinas móveis pesadas); Mecânico soldador; Eletricista (manutenção de equipamentos industriais e máquinas móveis pesadas). Para se candidatar a essas vagas, os interessados devem cadastrar seu currículo no site www.csn.com.br/oportunidades.