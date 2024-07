Museu da Ciência e Tecnologia está na fase final de construção e deve inaugurado em poucos meses - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/07/2024 22:17

Volta Redonda - Referência em educação, tecnologia, lazer e cultura, Volta Redonda terá dois espaços que vão atrair pessoas de todas as idades. Um deles, o Museu da Ciência e Tecnologia de Volta Redonda, encontra-se na fase final de suas obras, para ser inaugurado em poucos meses. Localizado no bairro Laranjal, ele será um equipamento público com o objetivo de promover o ensino de conteúdos científicos às crianças, jovens e adultos, com uma linguagem mais acessível, estimulando a curiosidade e motivando a busca pelo conhecimento.

Mas o município não terá apenas mais um novo museu, pois a Prefeitura anunciou recentemente que a cidade vai abrigar, ainda, o Museu do Vídeo Game, que ficará em um local a ser definido no bairro Vila Santa Cecília. Ele será o primeiro espaço no país dedicado exclusivamente ao universo dos consoles e jogos eletrônicos.

No caso do Museu da Ciência e Tecnologia, o investimento de R$ 16 milhões do Governo do Estado está nas fases derradeiras de construção. Quando concluído, ele ficará sob responsabilidade da Prefeitura de Volta Redonda, contando com a cooperação técnica de profissionais da UFF (Universidade Federal Fluminense) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

Com aposta na interatividade e no caráter lúdico, o museu vai oferecer para crianças, jovens e adultos conhecimentos em áreas como Matemática, Física, Química, Ciências Humanas, História e Geografia. O espaço também terá óculos virtuais para que os visitantes possam fazer um “passeio” pelo Zoológico Municipal (Zoo-VR).

Para completar, o Museu da Ciência e Tecnologia terá o primeiro planetário do Sul Fluminense, aproximando os moradores da região do conhecimento sobre os planetas, estrelas, demais corpos celestes e todo o universo.

Museu do Vídeo Game

Dentre tantas atividades, os museus são um espaço para a preservação da memória, e Volta Redonda vai ajudar a guardar um pouco da História com o futuro Museu do Vídeo Game. Em uma parceria com a Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), o espaço vai celebrar a história e a evolução dos jogos eletrônicos, além de outras facetas do audiovisual.

O museu – que ficará em um local a ser definido na Vila Santa Cecília – vai abrigar exposições interativas e programas educativos (palestras, cursos e workshops), ao mesmo tempo em que buscará promover a inovação tecnológica e o aprendizado. Dessa forma, Volta Redonda se consolida como centro de referência cultural e tecnológica, uma vez que o Museu do Vídeo Game tem a missão de ser um arquivo vivo da evolução dos jogos eletrônicos, partindo dos consoles mais antigos e chegando até as mais recentes inovações.