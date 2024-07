Atletas e equipe técnica do grupo estiveram na tarde dessa terça-feira (16), no Palácio 17 de Julho, no Aterrado - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 17/07/2024 17:24

Volta Redonda - O time de futebol sub-17 da Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR) conquistou o bicampeonato em torneio promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) entre seleções do Médio Paraíba, que aconteceu de maio a julho deste ano. Os atletas e equipe técnica do grupo estiveram na tarde dessa terça-feira (16), no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, acompanhados do presidente da LDVR, Cláudio Boher, conhecido como “Dinho 66”, e do diretor de Esportes da liga, Carlos Gomes.

Durante a visita, eles mostraram o último troféu conquistado, além de outras premiações, e contaram que a vitória no Médio Paraíba garantiu a participação na etapa estadual do campeonato. “Fazemos questão de vir aqui a cada vitória. A parceria com o Poder Público é fundamental para o crescimento do esporte de forma geral e para abrir espaço para cada vez mais jovens participarem das nossas equipes”, falou o presidente da LDVR, Cláudio Boher.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou os jogadores e desejou sucesso na etapa estadual do campeonato. “A vitória de vocês aqui no Médio Paraíba e a participação do time na etapa que reúne os melhores de todo estado são um incentivo para outros jovens. Façam o que sabem, joguem com sabedoria, que também serão destaques no estadual”, afirmou o prefeito.

O assessor da prefeitura, Rogério Loureiro, também cumprimentou a equipe. “Vocês ainda são muito jovens e já colecionam conquistas. Tenho certeza que este é apenas o começo de um caminho de sucesso, seja no futebol ou não. Vocês são exemplos de dedicação, e isso é importante para alcançar qualquer objetivo”, disse.

Serginho Loureiro, que é administrador de equipes de base do Volta Redonda Futebol Clube, também estava no gabinete. “É sempre bom ver novos talentos se formando no futebol, precisamos dessa renovação. Mas mesmo que sigam outra carreira, o tempo de treinamento, trabalho em equipe e foco nos resultados os ajudam a se tornarem homens de bem e de sucesso”, reforçou.