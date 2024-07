Unidade hospitalar tem aproveitado os feriados e finais de semana para realizar o mutirões de cirurgias - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - O Hospital São Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias. Desta vez, os procedimentos foram realizados na última quarta-feira (17), no feriado em comemoração aos 70 anos de emancipação da cidade. A unidade hospitalar tem aproveitado os feriados e finais de semana para realizar as cirurgias, de forma a não conflitar com outros procedimentos eletivos e também com os casos de emergência, uma vez que o HSJB é uma unidade de pronto atendimento da rede municipal de saúde. Os mutirões ajudam ainda a diminuir a fila de espera do SUS (Sistema Único de Saúde).

Foram realizadas nessa quarta-feira um total de seis cirurgias, sendo quatro de urologia e duas ortopédicas. Foram realizados, no setor urológico, quatro ureterolitotripsias flexíveis a laser com implante de cateter duplo J em mulheres de 59, 60, 72 e 76 anos. Na ortopedia, duas mulheres também passaram por procedimentos: uma artroplastia total do quadril esquerdo em uma paciente de 58 anos, e artroplastia total do quadril direito em uma paciente com 62 anos de idade.

Recorde de cirurgias

Os mutirões de cirurgias realizados no São João Batista têm ajudado o setor de saúde pública de Volta Redonda a bater novos recordes de procedimentos. De janeiro a junho deste ano, foram realizadas 2,8 mil cirurgias, número 10,81% maior que o registrado no mesmo período de 2023.

Além das melhorias já implementadas na estrutura e serviços, o hospital segue com as obras de ampliação, graças à parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. Trata-se de um edifício anexo com um total de cinco andares, incluindo três andares de estacionamento, com 70 vagas; um pavimento com Centro Cirúrgico que terá cinco salas cirúrgicas; ala de repouso pós-anestésico, com cinco leitos; dez leitos para repouso pós-cirúrgico; sala de material esterilizado; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); e uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. Já o quinto andar irá abrigar 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e outros dez de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) para adultos.