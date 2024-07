Policiais fizeram cerco ao receber informações de que suspeitos estariam traficando no local - Divulgação/PMERJ

Policiais fizeram cerco ao receber informações de que suspeitos estariam traficando no localDivulgação/PMERJ

Publicado 20/07/2024 12:50

Volta Redonda - Policiais militares detiveram três suspeitos de tráfico de drogas no início da noite desta sexta-feira (19), no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Os detidos - dois jovens de 18 e 22 anos e um adolescente de 16 anos - foram flagrados com drogas pelos PMs, após a realização de um cerco, na Rua Barão de Mauá.

Os policiais fizeram o cerco depois de receberem informações de populares de que indivíduos estariam traficando no local. Os PMs observaram a movimentação de um ponto de observação, e fizeram um cerco, conseguindo deter os suspeitos.

Com o trio foram encontrados 109 trouxinhas de maconha; 455 pinos de cocaína; 60 pedras de crack; 35 porções de skank; 31 frascos de “cheirinho da loló”; além de R$ 110 em dinheiro vivo; dois rádio comunicadores; duas bolsas tiracolo estilo militar (bornal); dois celulares e sete munições calibre 9mm.

Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.