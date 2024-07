Toda a rede da Semop conta com emprego da tecnologia, por meio do Ciosp - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 19/07/2024 17:53

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), criada em outubro de 2021, vem consolidando a segurança pública em Volta Redonda. Com estratégias para garantir o combate e a prevenção aos crimes, a Semop contribuiu para que a cidade alcançasse em 2023 o recorde de menor índice de roubos de rua e furtos de veículos dos últimos 20 anos, além de fechar o primeiro semestre de 2024 com queda de até 50% nos índices criminais, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Uma das táticas usadas pela Semop é o "policiamento de proximidade", que ocorre através do Sistema Integrado de Segurança Pública, composto por Policiais Militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e guardas municipais. Esse serviço é suplementar ao policiamento ostensivo, otimizando recursos das forças de segurança e o principal: prevenindo e combatendo o crime.

Além disso, Volta Redonda conta também com a Operação Segurança Presente, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que está em locais concentrados e atacando à mancha criminal. São eles: Vila Santa Cecília, Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres.

“Isso se soma ao apoio incondicional do cidadão de bem. Afinal, o sucesso da segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem disposto a colaborar com as forças de segurança”, ressaltou o secretário de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrando do projeto “Tenda de Proximidade”.

“Estamos percorrendo todos os bairros de Volta Redonda, para que possamos catalogar cada vez mais pessoas que tenham esse desejo de ser um aliado da segurança pública do município”, destacou.

Cidade Monitorada

Toda a rede da Semop conta com emprego da tecnologia, por meio do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), além da expertise de profissionais treinados. Por meio do programa “Cidade Monitorada”, Volta Redonda conta atualmente com mais de mil câmeras espalhadas pelos bairros em pontos estratégicos, como ruas, instituições públicas de ensino e também nas unidades básicas de saúde.

Estas câmeras são aliadas na prevenção e solução de crimes na cidade, com eficácia evidenciada pelas estatísticas do ISP, que apontaram em 2023 uma queda na cidade de 65% no número de roubos a estabelecimentos comerciais; 54,55% nos índices de roubos a transeuntes; e de 52,63% no de roubos de celulares.

E o cinturão de segurança com as câmeras será ainda maior. Atualmente, a Semop está em uma fase estratégica do monitoramento, na qual irá absorver as câmeras particulares ao sistema público, ampliando ainda mais a vigilância sobre todos os bairros da cidade.

“Além de ser usada no combate à criminalidade, a tecnologia auxilia coibindo e dificultando a ação de criminosos. Com elas é possível identificar autores de crimes, monitorar veículos envolvidos em roubo, furtos e também em situações de fugas ou acidentes. Desta forma, conseguimos ter um amplo cerco para que nada que ocorra em Volta Redonda passe despercebido”, afirmou Luiz Henrique.

Eventos

Outra estratégia adotada pela Semop e que vem dando resultado é o protocolo para organização de eventos em Volta Redonda. Reuniões prévias com organizadores sempre são realizadas na sede da secretaria, na Ilha São João, para que se possa montar todo um planejamento para que diminua os riscos de transtornos durante as festividades.

“Isso minimizou e praticamente acabou com ocorrências provocadas pela aglomeração de pessoas e grandes eventos na cidade, como Carnaval, encontro das Folia de Reis, e grandes shows, tanto públicos como privados”, frisou.