Dez pacientes, com idades entre cinco e 84 anos, foram beneficiados com cirurgias ortopédicas e oftalmológicasDivulgação/Secom PMVR

Publicado 22/07/2024 17:51

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, promoveu um novo mutirão de cirurgias nesse fim de semana. Dez pacientes – seis mulheres e quatro homens, com idades entre cinco e 84 anos – foram beneficiados com cirurgias ortopédicas e oftalmológicas.

Entre as cirurgias ortopédicas estavam artroscopia de joelho direito em paciente de 31 anos; artroscopia de joelho esquerdo em paciente de 68 anos; videoartroscopia em paciente com 56 anos; e reconstrução de ligamento de joelho esquerdo em paciente de 19 anos. Os quatro procedimentos foram coordenados pelo diretor-médico do hospital, o cirurgião-ortopedista Flávio Reis.

“Seguimos com os mutirões de cirurgias aos finais de semana no HSJB com o objetivo de ampliar a oferta desses procedimentos à população, e diminuir o tempo de espera. O atendimento aos sábados e domingos permitem a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e as de emergência, já que o hospital também é uma unidade de pronto atendimento”, falou o médico, reforçando que a ação colabora para que a unidade siga batendo sucessivos recordes no número de cirurgias.

Cirurgias oftalmológicas

Nesse fim de semana também foram realizadas sete cirurgias oftalmológicas no Hospital São João Batista. Um homem, de 60 anos; e uma mulher de 65 anos, passaram pelo procedimento de Blefaroplastia Superior para remoção de excesso de pele da região das pálpebras superiores.

Uma criança de cinco anos e uma mulher de 45 fizeram dacriocistorrinostomia para desobstrução do canal lacrimal; uma mulher de 84 anos passou por correção da pálpebra; e outra de 48 anos fez Transplante de Mucosa, procedimento que garante a lubrificação ocular para alívio do olho seco.