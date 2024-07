Sistema de câmeras flagrou veículo, um Onix preto, trafegando no bairro Aterrado - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 22/07/2024 11:22

Volta Redonda - As câmeras de segurança da Prefeitura de Volta Redonda auxiliaram na madrugada deste domingo (21),na recuperação de um carro que havia sido furtado na madrugada da última quinta-feira (18), no bairro Água Limpa. O sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagrou o veículo, um Onix preto, trafegando pelo bairro Aterrado e auxiliou a Polícia Militar na abordagem. A ocorrência foi registrada na 93a Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda).



O agente de plantão no Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) identificou o veículo furtado andando pela Avenida Paulo de Frontin e direcionou a Polícia Militar para a área. A guarnição passou a procurar o suspeito, que foi encontrado na Avenida Oscar de Almeida Gama em frente a um bar, acompanhado de uma mulher. Indagado sobre o veículo furtado, ele admitiu que o havia abandonado na Rua Coroados. Os PMs então foi até a via e encontrou o automóvel estacionado no canto da rua.



Os suspeitos e o veículo foram encaminhados para a 93a DP, onde foi registrada a ocorrência. A proprietária do carro foi notificada e compareceu na delegacia com o Boletim de Ocorrência, feito no dia 19 de julho.



“A tecnologia, juntamente com o excelente trabalho de toda a equipe, mais uma vez foi fundamental na solução de um crime. Hoje contamos com mais de mil câmeras espalhadas pelos bairros em pontos estratégicos, nos auxiliando para que tenhamos um amplo cinturão de segurança na cidade. Parabéns aos agentes da Guarda Municipal e aos Policiais Militares pela eficiência e grande trabalho feito na ocorrência”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.



Homens são flagrados com faca no Aterrado



As câmeras de segurança da Semop auxiliaram a Polícia Militar em mais uma ocorrência na madrugada de domingo (21), também no bairro Aterrado. O chefe de verificação do Ciosp, guarda municipal Silva, verificou que cinco homens estavam parados, em atitude suspeita, no Viaduto Heitor Leite Franco.



O agente direcionou uma viatura da Polícia Militar para verificar a situação. Durante a abordagem, foi verificado que os homens estavam com uma faca. Todos foram encaminhados para a 93a DP.

