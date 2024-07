Aulas serão realizadas no período noturno na sede da Subprefeitura do Retiro - Arquivo/Secom PMVR

Aulas serão realizadas no período noturno na sede da Subprefeitura do RetiroArquivo/Secom PMVR

Publicado 22/07/2024 14:26

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através de parceria com o IDM – Desenvolvimento de Pessoas e a EFV (Escola de Formação de Vendedores) abriu inscrições para selecionar 25 profissionais da área de vendas que queiram participar do Programa de Capacitação em Vendas, um treinamento inteiramente gratuito e com certificado de conclusão.

Como as vagas são limitadas, será realizada uma triagem dos candidatos. Para se inscrever e participar da seleção, basta preencher o formulário disponibilizado através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRqokfscr9Ym6ZaDNBytIWTxpuR8sgwf6HnSM2n--8F3g3NQ/viewform?usp=sf_link .

As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de agosto, e a triagem será realizada entre os dias 12 e 14. Os candidatos que forem selecionados terão até o dia 16 para confirmar a sua participação. Entre os requisitos básicos para participar do curso estão: ter mais de 18 anos; Ensino Médio completo; e experiência (formal ou informal) na área de vendas; e ser aprovado na seleção dos participantes.

Curso

O curso tem carga horária de oito horas e acontecerá através de quatro encontros, com duas horas de duração. O objetivo é de capacitar vendedores para que ofereçam um melhor atendimento aos seus clientes.

O treinamento terá início do dia 22 de agosto e terminará em 12 de setembro. As aulas serão ministradas pelos treinadores Djalma Magalhães, Ana Paula Sá e Bárbara Marfori no auditório da Subprefeitura, que fica localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 70, no bairro Retiro, das 19h às 21h, sempre às quintas-feiras.

Entre os temas que serão abordados durante os encontros estão: padrões comportamentais; produtividade; mentalidade do vendedor de excelência; abordagem; comunicação; foco; postura; apresentação pessoal; persuasão; encantamento; fidelização; e empatia, entre outros.

Durante e ao final do treinamento, os participantes serão avaliados, e aqueles que apresentarem melhor aproveitamento farão parte de um “banco de talentos” e serão indicados às empresas com vagas disponíveis na região.