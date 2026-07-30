As apresentações aconteceram na segunda (27) e na terça-feira (28) - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

As apresentações aconteceram na segunda (27) e na terça-feira (28)Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 30/07/2026 15:29

Volta Redonda - Cinco alunas do projeto Cinco alunas do projeto Ballet Educação, da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, representaram o município no 43º Festival de Dança de Joinville, em Santa Catarina, reconhecido pelo Guinness World Records como o maior festival de dança do mundo. As apresentações aconteceram na segunda (27) e na terça-feira (28), levando ao palco a coreografia "Encontro", na modalidade dança contemporânea.

As bailarinas Ana Clara Lima, Emanueli Sampaio, Emanuelly Rodrigues, Gabrielly Santos e Maria Luiza Araújo, com idades entre 13 e 15 anos, são alunas do 8º e 9º ano do ensino fundamental da rede municipal e participaram do festival sob a orientação da professora Melissa Lima.

Emanueli Sampaio destacou a emoção de vivenciar a experiência de participar do maior festival de dança do mundo. "Dançar em Joinville está sendo totalmente sensacional. Conhecer novos palcos, dançar em lugares diferentes, poder estarmos juntas em um lugar novo e em uma cidade totalmente voltada para a dança é uma experiência única", afirmou.

Para Ana Clara Lima, a participação no festival também tem sido uma oportunidade de aprendizado e imersão no universo da dança. "Está sendo uma experiência maravilhosa dançar em Joinville e respirar a dança. É algo inovador, porque estamos conhecendo novas formas de dançar. Poder nos apresentar duas vezes no maior festival de dança do mundo está sendo muito especial. Além das apresentações, os cursos têm sido muito bons. Aqui, estamos respirando arte", disse.

A coordenadora do Projeto Ballet Educação, Cleide Marques Ferreira, destacou a emoção de acompanhar as alunas no festival. "Estar em Joinville com as nossas alunas é a realização de um sonho. Ver cada uma delas representando o projeto Ballet Educação e a cidade de Volta Redonda é motivo de muito orgulho. Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação e à prefeitura por acreditarem no projeto e tornarem essa experiência possível. Sem dúvida, será um momento inesquecível na trajetória de todas elas”, declarou.

Homenagem

A coreografia "Encontro" foi criada como uma homenagem à Izabel Santos Leal, fundadora do projeto Ballet Educação, que faleceu no ano passado. O trabalho emocionou o público ao celebrar o legado deixado pela educadora, que dedicou sua trajetória à formação de crianças e adolescentes por meio da dança.

"É uma grande alegria ver nossas alunas representando Volta Redonda em um festival de reconhecimento internacional. O projeto Ballet Educação vai além do ensino da dança: promove disciplina, dedicação, autoestima e amplia os horizontes das nossas estudantes. Parabenizo as bailarinas e toda a equipe envolvida por mais essa conquista, que enche a nossa cidade de orgulho", ressaltou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.