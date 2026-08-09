Imperatriz Leopoldinense divulgou sambas concorrentes para 2027 - Wagner Rodrigues / Divulgação

Imperatriz Leopoldinense divulgou sambas concorrentes para 2027 Wagner Rodrigues / Divulgação

Publicado 09/08/2026 15:46

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As 27 obras inscritas serão apresentadas oficialmente no dia 15 de agosto, na feijoada da agremiação, já com a primeira eliminatória. As composições, que estão disponíveis no canal da Imperatriz no YouTube e nas demais plataformas da escola, contam com fotos e trechos de um material audiovisual criado pela própria agremiação.

"Mais um ano com um número excelente de parcerias e uma safra espetacular a cada Carnaval que passa. Em meu nome e em nome da comunidade de Ramos e de toda a Zona da Leopoldina, meu agradecimento aos compositores pela dedicação. Independentemente de quem ganhe, a Imperatriz com certeza terá mais um samba à altura do que representa nossa agremiação", afirmou Cátia Drumond, presidente da escola.

O carnavalesco Leandro Vieira celebrou o início de mais uma disputa. "Não posso fingir costume com o fato de assistir uma outra nova ideia ir ganhando seu contorno musical. Ouvindo as muitas possibilidades e as inspiradas versões que se debruçam na contação da minha história, me anima, em especial, perceber que até aqui eu ainda não tinha um 'macumbão' para chamar de meu! Digo, até aqui, pois escolhido o samba de 2027, certamente vou ter. Agradeço aos inúmeros poetas que se interessaram e se esmeraram para entregar o trabalho", disse o artista.

Entre as regras que favorecem a lisura da disputa, estão a isenção na taxa de inscrição dos sambas, a proibição de torcidas organizadas, a produção de videoclipes pela escola e a contratação de, no máximo, um intérprete do Grupo Especial por parceria.

Durante as eliminatórias, a entrada é franca, mediante a apresentação da carteirinha de componentes da Imperatriz e também de suas coirmãs.

Confira o calendário completo da disputa



15/08 - Apresentação oficial (feijoada) + 1ª eliminatória

21/08 - Eliminatórias

28/08 - Quartas de final

06/09 - Semifinal (Feijoada)

18/09 - Final