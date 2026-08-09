Imperatriz Leopoldinense divulgou sambas concorrentes para 2027 Wagner Rodrigues / Divulgação
15/08 - Apresentação oficial (feijoada) + 1ª eliminatória
21/08 - Eliminatórias
28/08 - Quartas de final
06/09 - Semifinal (Feijoada)
18/09 - Final
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Imperatriz Leopoldinense divulgou sambas concorrentes para 2027 Wagner Rodrigues / Divulgação
Conheça os 27 sambas concorrentes da Imperatriz Leopoldinense
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