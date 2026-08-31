Durante pouso, aeronave atolou na lama nesta segunda-feira Redes sociais / Reprodução
Avião com 151 passageiros sai da pista durante pouso e atola na lama— Jornal O Dia (@jornalodia) August 31, 2026
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De acordo com a Latam, a companhia precisou cancelar o voo LA3859 (Cascavel-Guarulhos) e está acomodando os clientes deste voo em outras operações a partir de Foz do Iguaçu (PR).
A companhia também colabora com as autoridades na apuração do ocorrido e avalia as condições para a remoção da aeronave.
"Por fim, a LATAM reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos", diz a empresa.