Avião de pequeno porte sai da pista no Santos Dumont e paralisa as operações do aeroporto - Reprodução/Youtube Aviation TV

Avião de pequeno porte sai da pista no Santos Dumont e paralisa as operações do aeroportoReprodução/Youtube Aviation TV

Publicado 27/08/2026 19:48 | Atualizado 28/08/2026 14:35

Rio - Uma aeronave de pequeno porte saiu da pista durante o pouso no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na tarde desta quinta-feira (27) . O incidente ocorreu por volta das 16h10 e levou à suspensão temporária das operações do terminal para a remoção do avião. Não há registro de feridos.

Em nota, a Infraero informou que a pista foi liberada às 23h de quinta-feira, após a remoção do avião (prefixo PSVEE - E50P), que atingiu o gramado lateral durante o pouso. No momento do acidente, estavam a bordo apenas o piloto e um tripulante.



O Plano de Emergência do aeroporto foi acionado imediatamente, contando com suporte do Corpo de Bombeiros. A retirada da aeronave foi realizada com o auxílio de um guindaste. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também estiveram no local para dar início às investigações sobre as causas da ocorrência.



Durante o período de interrupção das operações, 15 voos foram alternados para o Aeroporto Internacional do Galeão e outros 71 acabaram cancelados, entre partidas e chegadas.



Voos afetados



A suspensão das operações provocou alterações na programação do aeroporto. Até a última atualização, 53 voos haviam sido cancelados e outros 15 foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão.



Por volta das 18h30, equipes do Corpo de Bombeiros do Quartel Central se deslocaram para a Praça Senador Salgado Filho, na área do aeroporto, para prestar apoio à ocorrência.



Passageiros afetados

Azul informou que o fechamento temporário do Aeroporto Santos Dumont impactou sua operação, com cancelamentos e alterações de voos:



“A Companhia recomenda que seus Clientes com voos nesta data fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, além de acompanhar suas



A Gol também informou que teve voos afetados pelo fechamento temporário da pista. Em nota, a companhia afirmou que “devido a um fechamento temporário da pista do Aeroporto de Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, fato totalmente alheio ao controle da Companhia, alguns voos foram cancelados ou alternados nesta quinta-feira (27/08)”.



“Clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC, conforme suas necessidades, e sendo reacomodados em outros voos da Companhia”, informou a empresa.



A LATAM conformou que os voos estão normalizadas nesta sexta-feira (28/08), "após a liberação da pista principal, que esteve fechada, ontem, por motivo totalmente alheio ao controle e responsabilidade da companhia. A LATAM esclarece que, desde a suspensão das operações naquele aeródromo, está oferecendo a assistência necessária aos seus clientes, com a reacomodação em outros voos disponíveis, inclusive, a partir do aeroporto Tom Jobim/Galeão, hoje e amanhã (29/08).



Por fim, a companhia lamenta os transtornos e reforça que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir viagens seguras para todos."



As três companhias ressaltaram que as medidas visam à segurança das operações e de seus passageiros. Em nota, ainformou que o fechamento temporário do Aeroporto Santos Dumont impactou sua operação, com cancelamentos e alterações de voos:“A Companhia recomenda que seus Clientes com voos nesta data fiquem atentos às notificações enviadas por e-mail, SMS e WhatsApp, além de acompanhar suas reservas no site ou aplicativo da empresa. Os Clientes impactados estão recebendo a assistência prevista na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e serão reacomodados em outros voos da Companhia, incluindo voos extras.”também informou que teve voos afetados pelo fechamento temporário da pista. Em nota, a companhia afirmou que “devido a um fechamento temporário da pista do Aeroporto de Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, fato totalmente alheio ao controle da Companhia, alguns voos foram cancelados ou alternados nesta quinta-feira (27/08)”.“Clientes impactados estão recebendo as tratativas previstas pela Resolução 400 da ANAC, conforme suas necessidades, e sendo reacomodados em outros voos da Companhia”, informou a empresa.conformou que os voos estão normalizadas nesta sexta-feira (28/08), "após a liberação da pista principal, que esteve fechada, ontem, por motivo totalmente alheio ao controle e responsabilidade da companhia. A LATAM esclarece que, desde a suspensão das operações naquele aeródromo, está oferecendo a assistência necessária aos seus clientes, com a reacomodação em outros voos disponíveis, inclusive, a partir do aeroporto Tom Jobim/Galeão, hoje e amanhã (29/08).Por fim, a companhia lamenta os transtornos e reforça que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir viagens seguras para todos."As três companhias ressaltaram que as medidas visam à segurança das operações e de seus passageiros.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna