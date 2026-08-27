Candidatos do Governo do Rio cumprem agenda nesta quinta-feira (27) - Divulgação

Candidatos do Governo do Rio cumprem agenda nesta quinta-feira (27)Divulgação

Publicado 27/08/2026 19:25 | Atualizado 27/08/2026 20:39

Rio - Em campanha eleitoral há quase duas semanas, os candidatos ao Governo do Rio seguem realizando caminhadas e panfletagens para conversar com eleitores e apresentar suas propostas. Eduardo Paes (PSD) esteve nesta quinta-feira (27) em Volta Redonda, na Região Sul Fluminense, onde falou sobre a atração de investimentos e empresas para gerar emprego e renda no estado.

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Paes citou ainda outras propostas voltadas à geração de trabalho e renda para a população dos municípios fluminenses. Entre as promessas estão a criação de um programa amplo de formação e qualificação profissional e do CredJuv — crédito-semente de R$ 5 mil para jovens abrirem o próprio negócio. O candidato também promete ampliar o crédito para quem gera trabalho e impulsionar o turismo em todas as regiões do estado como uma cadeia de geração de empregos.



"Volta Redonda é o berço da industrialização brasileira. Está faltando aqui no Sul Fluminense, assim como em todo o estado, geração de emprego e renda. Principalmente trabalho com carteira assinada para os mais jovens. Tivemos o PIB estadual que menos cresceu no país nos últimos 40 anos. Vamos trabalhar muito para que o Sul Fluminense volte a ter empresas, criando condições para atraí-las. Estamos aqui, no eixo da Via Dutra, entre os maiores mercados consumidores do país. E, por isso, no meu governo, essa será uma região prioritária em termos de industrialização e geração de muitos empregos", disse Paes.



Douglas Ruas, candidato pelo PL, participou de uma caminhada no Cacuia, na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, para fazer corpo a corpo com eleitores. Ruas destacou que irá priorizar as pautas de mobilidade urbana e saúde.

Ao longo do trajeto, o candidato conversou com comerciantes e moradores da região, ouvindo suas demandas e apresentando propostas. Na oportunidade, reforçou que se dedicará ao problema crônico de mobilidade urbana enfrentado pela Ilha.



"A questão da mobilidade da Ilha do Governador é um problema que já é histórico, que os governantes anteriores não tiveram a coragem de encarar. A Ilha tem toda uma importância para o nosso Rio, é uma localização estratégica, a porta de entrada internacional, que é o galeão, está aqui também o nosso maior terminal de carga aérea, então precisamos dar atenção a uma localização estratégica", afirmou.



Cyro Garcia (PSTU) iniciou o dia às 6h, com panfletagem e conversa com trabalhadores da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras, na porta da empresa, em Duque de Caxias. Juliete Pantoja (UP) realizou panfletagem na estação de trem de Madureira, na Zona Norte. Em seguida, foi para Bonsucesso conversar com estudantes e professores do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam). Às 17h, participou de um ato na Central do Brasil.



William Siri, do PSOL, participou, às 11h, de uma sessão plenária na Câmara de Vereadores. Em seguida, passou a tarde gravando programa eleitoral.



Devido às chuvas, as agendas de Anthony Garotinho (Republicanos), em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio; e de André Marinho (Novo) em Campo Grande e Bangu, foram canceladas.