Candidatos do Governo do Rio cumprem agenda nesta quinta-feira (27)Divulgação
"Volta Redonda é o berço da industrialização brasileira. Está faltando aqui no Sul Fluminense, assim como em todo o estado, geração de emprego e renda. Principalmente trabalho com carteira assinada para os mais jovens. Tivemos o PIB estadual que menos cresceu no país nos últimos 40 anos. Vamos trabalhar muito para que o Sul Fluminense volte a ter empresas, criando condições para atraí-las. Estamos aqui, no eixo da Via Dutra, entre os maiores mercados consumidores do país. E, por isso, no meu governo, essa será uma região prioritária em termos de industrialização e geração de muitos empregos", disse Paes.
Douglas Ruas, candidato pelo PL, participou de uma caminhada no Cacuia, na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, para fazer corpo a corpo com eleitores. Ruas destacou que irá priorizar as pautas de mobilidade urbana e saúde.
Cyro Garcia (PSTU) iniciou o dia às 6h, com panfletagem e conversa com trabalhadores da Refinaria Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras, na porta da empresa, em Duque de Caxias. Juliete Pantoja (UP) realizou panfletagem na estação de trem de Madureira, na Zona Norte. Em seguida, foi para Bonsucesso conversar com estudantes e professores do Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam). Às 17h, participou de um ato na Central do Brasil.
William Siri, do PSOL, participou, às 11h, de uma sessão plenária na Câmara de Vereadores. Em seguida, passou a tarde gravando programa eleitoral.
Devido às chuvas, as agendas de Anthony Garotinho (Republicanos), em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio; e de André Marinho (Novo) em Campo Grande e Bangu, foram canceladas.
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