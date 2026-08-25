Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pelo governo do Ri, seguido de Douglas Ruas (PL) - Divulgação

Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pelo governo do Ri, seguido de Douglas Ruas (PL) Divulgação

Publicado 25/08/2026 17:52

Rio - O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera a disputa pelo governo do Estado com 37% das intenções de voto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (25). Douglas Ruas (PL) aparece em segundo lugar, com 14%, seguido pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), com 7%.

William Siri tem 3%, enquanto Coronel Busnello, Cyro Garcia e Juliete registram 1% cada. Luan Monteiro e André Marinho aparecem com 0%. Os indecisos somam 20%, enquanto 16% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.



Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Paes tem 16%, Douglas Ruas, 7%, e Garotinho e William Siri, 1% cada. Outros nomes somam 1%. Coronel Busnello, André Marinho, Cyro Garcia, Juliete e Luan Monteiro registram 0%. Os indecisos chegam a 69%, enquanto 5% dizem que votarão em branco ou nulo ou que não irão votar.



Para 58% dos entrevistados, a escolha do candidato ao governo é definitiva. Outros 42% afirmam que ainda podem mudar o voto até as eleições.



A pesquisa Quaest foi contratada pela Globo e ouviu 1.302 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número RJ-08748/2026.



Segundo turno



A Quaest também simulou dois cenários de segundo turno. Em uma disputa entre Eduardo Paes e Douglas Ruas, o candidato do PSD tem 50% das intenções de voto, ante 20% do candidato do PL. Os indecisos somam 12%, enquanto 18% dizem que votariam em branco ou nulo ou em nenhum dos candidatos.



Contra Anthony Garotinho, Paes aparece com 53% das intenções de voto, ante 12% do candidato do Republicanos. Nesse cenário, 11% estão indecisos e 24% dizem que votariam em branco ou nulo ou em nenhum dos candidatos.



Rejeição



Anthony Garotinho tem o maior índice de rejeição entre os três candidatos testados pela Quaest. O ex-governador é rejeitado por 68% dos entrevistados, enquanto 17% dizem que o conhecem e votariam nele e 15% afirmam não conhecê-lo.



Eduardo Paes é rejeitado por 41% dos entrevistados. Outros 52% afirmam que conhecem o ex-prefeito e votariam nele, enquanto 7% dizem não conhecê-lo.



Douglas Ruas tem rejeição de 21%. Outros 20% afirmam que conhecem o candidato e votariam nele, enquanto 59% dizem não conhecê-lo.