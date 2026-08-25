12ª DP (Copacabana) ouviu novas testemunhas do caso de espancamentoCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

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Thalita Queiroz
Rio - A 12ª DP (Copacabana) ouviu, nesta terça-feira (25), cinco pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento no espancamento do ciclista Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos. Entre elas estão três comerciantes que teriam contratado Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias para fazer a segurança, de forma clandestina, nas proximidades de seus estabelecimentos.
A Polícia Civil também aguardava o depoimento de outras pessoas que aparecem nas câmeras de segurança no momento do crime. Entre elas estão um homem que aparece nas imagens acompanhando as agressões e uma funcionária de um estabelecimento que teria entregue um porrete ao segurança Davi.
Apesar dos avanços, a polícia ainda tenta identificar um homem que aparece em gravações analisadas pelos investigadores desferindo chutes contra Cláudio quando ele já estava caído no chão. A participação dele é considerada uma das frentes prioritárias da apuração.
Segundo a investigação, ao menos oito pessoas participaram direta ou indiretamente da ação que terminou na morte do ciclista. Até o momento, quatro delas estão presas: os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias, além dos entregadores Felipe Eduardo dos Santos Silva e Ailton José da Silva.