12ª DP (Copacabana) ouviu novas testemunhas do caso de espancamento - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

12ª DP (Copacabana) ouviu novas testemunhas do caso de espancamentoCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 25/08/2026 21:15

Rio - A 12ª DP (Copacabana) ouviu, nesta terça-feira (25), cinco pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento no espancamento do ciclista Cláudio Rafael Landeiro , de 37 anos. Entre elas estão três comerciantes que teriam contratado Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias para fazer a segurança, de forma clandestina, nas proximidades de seus estabelecimentos.

A Polícia Civil também aguardava o depoimento de outras pessoas que aparecem nas câmeras de segurança no momento do crime. Entre elas estão um homem que aparece nas imagens acompanhando as agressões e uma funcionária de um estabelecimento que teria entregue um porrete ao segurança Davi.

Apesar dos avanços, a polícia ainda tenta identificar um homem que aparece em gravações analisadas pelos investigadores desferindo chutes contra Cláudio quando ele já estava caído no chão. A participação dele é considerada uma das frentes prioritárias da apuração.

Segundo a investigação, ao menos oito pessoas participaram direta ou indiretamente da ação que terminou na morte do ciclista. Até o momento, quatro delas estão presas: os seguranças Davi Santos Machado e Jorge Luiz Ricardo Dias, além dos entregadores Felipe Eduardo dos Santos Silva e Ailton José da Silva.