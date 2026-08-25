O homem foi preso por agentes da 36ª DP (Santa Cruz)Reprodução/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na tarde de segunda-feira (24), durante uma viagem entre o bairro de Santo Cristo, na Região Central, e Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com a investigação, o mototaxista, identificado como Edgar Mattos e Silva, alterou o percurso da corrida e parado em um ponto isolado da Estrada Aterrado do Leme, onde teria cometido o crime.
Após ser deixada no destino final, a vítima contou o ocorrido à mãe. O adolescente recebeu atendimento médico no Hospital Municipal Pedro II e, acompanhado da responsável, procurou a delegacia para registrar a ocorrência.
Assim que tomou conhecimento do caso, a polícia realizou diligências para identificar e localizar o suspeito. Utilizando informações fornecidas pelo aplicativo, incluindo a fotografia do condutor, agentes realizaram pesquisas em bancos de dados e chegaram à identificação de Edgar.
Os policiais seguiram até a residência do investigado, onde encontraram uma motocicleta Honda vermelha com características compatíveis às do veículo utilizado na corrida. O suspeito foi localizado no imóvel e levado para a delegacia.
Segundo a Polícia Civil, durante os procedimentos de oitiva, o adolescente apresentou forte abalo emocional ao ouvir a voz do motorista, entrando em crise de pânico e chorando.
Posteriormente, acompanhado da mãe, o jovem participou de um reconhecimento fotográfico. Conforme a investigação, foi exibido um mosaico com nove imagens e a vítima apontou a fotografia de Edgar como sendo a do autor do crime.
Ainda de acordo com os agentes, durante o interrogatório, o suspeito admitiu a prática de atos de natureza sexual com o adolescente, mas apresentou uma versão que afirmava ter havido consetimento do jovem.
Diante dos elementos reunidos, a autoridade policial determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por estupro, crime previsto no artigo 213 do Código Penal.
A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Edgar Mattos e Silva. O espaço segue aberto para manifestações.
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