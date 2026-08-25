Cabelinho acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosaDivulgação PCRJ
Segundo a Polícia Civil, Márcio faria parte da quadrilha liderada por Marcos Vinicius de Lima Bazilio, apontado pelos investigadores como um dos principais roubadores de cargas da Baixada Fluminense. Ainda de acordo com a corporação, Marcos possui mais de 50 anotações criminais.
Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) localizaram o foragido durante as investigações. Após a prisão, Márcio foi levado para a sede da especializada e ficou à disposição da Justiça.
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