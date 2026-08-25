Cabelinho acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosa - Divulgação PCRJ

Cabelinho acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosaDivulgação PCRJ

Publicado 25/08/2026 18:23





Segundo a Polícia Civil, Márcio faria parte da quadrilha liderada por



Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) localizaram o foragido durante as investigações. Após a prisão, Márcio foi levado para a sede da especializada e ficou à disposição da Justiça.

Rio - Apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas, um homem foragido da Justiça acabou preso, nesta terça-feira (25) , em Duque de Caxias. Márcio dos Santos Becker Junior acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosa. Ele foi localizado escondido em uma casa na Vila Leopoldina, na Baixada Fluminense, e não ofereceu resistência.Segundo a Polícia Civil, Márcio faria parte da quadrilha liderada por Marcos Vinicius de Lima Bazilio , apontado pelos investigadores como um dos principais roubadores de cargas da Baixada Fluminense. Ainda de acordo com a corporação, Marcos possui mais de 50 anotações criminais.Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) localizaram o foragido durante as investigações. Após a prisão, Márcio foi levado para a sede da especializada e ficou à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Márcio dos Santos Becker Junior. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral