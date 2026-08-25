Cabelinho acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosaDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Rio - Apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de cargas, um homem foragido da Justiça acabou preso, nesta terça-feira (25), em Duque de Caxias. Márcio dos Santos Becker Junior acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosa. Ele foi localizado escondido em uma casa na Vila Leopoldina, na Baixada Fluminense, e não ofereceu resistência.

Segundo a Polícia Civil, Márcio faria parte da quadrilha liderada por Marcos Vinicius de Lima Bazilio, apontado pelos investigadores como um dos principais roubadores de cargas da Baixada Fluminense. Ainda de acordo com a corporação, Marcos possui mais de 50 anotações criminais.

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) localizaram o foragido durante as investigações. Após a prisão, Márcio foi levado para a sede da especializada e ficou à disposição da Justiça.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Márcio dos Santos Becker Junior. O espaço segue aberto.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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Cabelinho acumulava quatro anotações criminais por roubo de carga e associação criminosa
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