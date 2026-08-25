Segurança Presente prendeu foragido em Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução de vídeo

Segurança Presente prendeu foragido em Niterói, na Região MetropolitanaReprodução de vídeo

Publicado 25/08/2026 17:49

Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta terça-feira (25), na Ilha da Conceição, em Niterói , Região Metropolitana, um homem que estava foragido da Justiça. Segundo os agentes, ele possui quatro anotações relacionadas à Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher.

A ação contou com o apoio de agentes do Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGIM), da prefeitura. As equipes receberam informações, por meio do Disque-Denúncia, sobre o local onde o suspeito estava trabalhando. Na Rua Dom Diniz, os agentes localizaram o homem, que não teve a identidade divulgada.

Após consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Os policiais encaminharam o suspeito para a 76ª DP (Niterói), onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Segundo os registros consultados, o homem também tinha um registro por lesão corporal.