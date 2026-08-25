Segurança Presente prendeu foragido em Niterói, na Região MetropolitanaReprodução de vídeo
Foragido com quatro registros pela Lei Maria da Penha é detido em Niterói
Ação ocorreu por policiais da Operação Segurança Presente, nesta terça-feira (25); homem também possui anotação por lesão corporal
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Honestidade! Gari devolve bolsa com dinheiro e documentos em Realengo
Pela identidade, Fabiano Cândido da Silva perguntou aos vizinhos e não desistiu até entregar os pertences ao músico Felipe Couto
PM resgata vítima de tentativa de homicídio em comunidade de Niterói
Segundo informações preliminares, homem seria submetido ao 'tribunal do tráfico', prática de criminosos para julgamento e execução
Ampliação de licença por nascimento de filho com doença rara é aprovada
Medida votada na Alerj prevê período adicional para servidores públicos estaduais também em casos de deficiência e prematuridade
Polícia Civil prende homem por abusar sexualmente da própria filha
Condenado por crimes cometidos contra a criança entre os 6 e 11 anos foi localizado em São João de Meriti
Vídeo: Polícia encontra 'mansão' de Peixão e do braço direito dele
Nas imagens é possível ver que o imóvel, localizado no Complexo de Israel, possui três andares, todo revestido com porcelanato e mármore
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