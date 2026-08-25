Segurança Presente prendeu foragido em Niterói, na Região MetropolitanaReprodução de vídeo

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Mylena Moura
Rio - Policiais do Segurança Presente prenderam, nesta terça-feira (25), na Ilha da Conceição, em Niterói, Região Metropolitana, um homem que estava foragido da Justiça. Segundo os agentes, ele possui quatro anotações relacionadas à Lei Maria da Penha, que combate a violência contra a mulher.
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A ação contou com o apoio de agentes do Grupo de Gestão Integrada Municipal (GGIM), da prefeitura. As equipes receberam informações, por meio do Disque-Denúncia, sobre o local onde o suspeito estava trabalhando. Na Rua Dom Diniz, os agentes localizaram o homem, que não teve a identidade divulgada.
Após consulta aos sistemas, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Os policiais encaminharam o suspeito para a 76ª DP (Niterói), onde ele permaneceu preso e à disposição da Justiça. Segundo os registros consultados, o homem também tinha um registro por lesão corporal.