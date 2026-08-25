Prefeitos Rodrigo Neves (E), de Niterói, e Eduardo Cavaliere, do Rio - Reprodução / Redes sociais

Prefeitos Rodrigo Neves (E), de Niterói, e Eduardo Cavaliere, do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 25/08/2026 15:09

Rio - As prefeituras do Rio e de Niterói assinaram, nesta terça-feira (25), um acordo para ampliar a troca de dados sobre segurança pública. A iniciativa tem como objetivo reforçar o combate ao crime organizado e aos roubos de veículos e de cargas, a partir do cruzamento de dados produzidos pelos sistemas de segurança dos dois municípios.

A parceria prevê a integração de dados e tecnologias, além da criação de mecanismos para um compartilhamento mais rápido e seguro, fortalecendo as ações de vigilância e inteligência em ocorrências que atravessam a divisa entre os dois municípios. O acordo foi assinado pelos prefeitos Rodrigo Neves (PDT), de Niterói, e Eduardo Cavaliere (PSD), do Rio.

"A gente está falando aqui de um cinturão de vigilância pública entre Niterói e a cidade do Rio de Janeiro, que vai enfrentar o crime organizado, o roubo de veículos e o roubo de cargas. Niterói já tem um cerco eletrônico total na cidade e, aqui no Rio, nós temos mais de 12 mil câmeras fazendo essa vigilância em diversas áreas e diversas vias da cidade. Essa é uma parceria focada na redução de roubos e furtos, que são os crimes que mais impactam e mais atrapalham a vida do carioca e do cidadão fluminense", afirmou Cavaliere.

A cooperação ganha força diante da estrutura tecnológica já disponível nas duas cidades. A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro (CIVITAS Rio) conta com mais de 13 mil equipamentos, sendo mais de 3.500 supercâmeras, que ampliam a capacidade de produção e análise de informações para apoiar a segurança pública e as investigações.

A Central trabalha com integração e análise de dados para produzir inteligência, agilizar investigações e gerar provas, além de acompanhar, em tempo real, o deslocamento de veículos suspeitos. Todas as informações são repassadas para as forças de segurança e para o sistema de Justiça.

Já em Niterói, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) reúne videomonitoramento, cercamento eletrônico e acionamento das forças de segurança em tempo real. A cidade também conta com portais nas entradas e saídas, que permitem acompanhar veículos e auxiliar na reconstrução de trajetos durante as investigações.

O sistema utiliza ainda o ShotSpotter, tecnologia capaz de identificar disparos de armas de fogo em segundos, apontando o local exato e o tipo de armamento utilizado. A informação ajuda a direcionar as equipes de segurança para o ponto da ocorrência.

"Talvez esse seja um dos acordos mais importantes dos últimos anos de inteligência e integração no enfrentamento ao crime organizado. Eu não tenho dúvida de que essa cooperação vai permitir o desbaratamento de várias quadrilhas de roubo de carga e de roubo de veículo, não só na cidade do Rio, não só na cidade de Niterói, mas em toda a Região Metropolitana", reforçou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

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