Muralha Digital é instalada no limite de Caxias com Belford Roxo

Muralha Digital é instalada no limite de Caxias com Belford RoxoDivulgação
Endereço: Avenida Leonel de Moura Brizola, altura do número 10.060, bairro São Bento, no limite com o município de Belford Roxo.
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