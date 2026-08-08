Muralha Digital é instalada no limite de Caxias com Belford Roxo

Muralha Digital é instalada no limite de Caxias com Belford RoxoDivulgação

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Igor Silva
Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega, neste sábado, à população mais uma Muralha Digital, pórtico equipado com câmeras dotadas de Inteligência Artificial (IA), capazes de identificar placas de veículos. A terceira Muralha Digital instalada no município fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, no bairro São Bento, no limite com o município de Belford Roxo.
Com o sistema, as imagens captadas em alta resolução são enviadas instantaneamente para a Central de Monitoramento Smart Duque, em Duque de Caxias. A tecnologia permite identificar veículos roubados, furtados ou com outras restrições e acompanhar o deslocamento deles pelo município, por meio das câmeras distribuídas pelos quatro distritos.
Quando um veículo com alguma irregularidade é identificado, os agentes que atuam no Smart Duque recebem um alerta e passam a acompanhar o deslocamento. A Polícia Militar também é acionada para as providências necessárias.
As câmeras instaladas nos pórticos da Muralha Digital não possuem qualquer sistema destinado à fiscalização de trânsito e não geram multas.
A primeira Muralha Digital foi instalada na Avenida Leonel de Moura Brizola, no limite de Duque de Caxias com o município do Rio de Janeiro. A segunda está localizada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, entre as ruas Xavier Pinheiro e Ferreira Viana, no bairro Parque Duque, no 1º Distrito.
As Muralhas Digitais fazem parte da estratégia da administração municipal, implementada pelo prefeito Netinho Reis, para ampliar a vigilância eletrônica, contribuir para o combate à criminalidade e tornar Duque de Caxias uma cidade cada vez mais segura.
O prefeito Netinho Reis e o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, estarão no local para acompanhar a inauguração.
SERVIÇO
Horário: 19h
Endereço: Avenida Leonel de Moura Brizola, altura do número 10.060, bairro São Bento, no limite com o município de Belford Roxo.
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Muralha Digital é instalada no limite de Caxias com Belford Roxo
Muralha Digital é instalada no limite de Caxias com Belford Roxo