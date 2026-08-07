Caxias vai realizar primeira Festa Literária em setembro - Reprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias vai realizar primeira Festa Literária em setembroReprodução/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 07/08/2026 19:54

Duque de Caxias - Entre os dias 23 e 26 de setembro de 2026, Duque de Caxias viverá um momento histórico: a realização da primeira Festa Literária de Duque de Caxias (FLIDUC), um grande encontro dedicado aos livros, à literatura, à educação, à cultura e à formação de leitores. Promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a FLIDUC nasce com o propósito de integrar a cidade ao circuito dos grandes festivais literários brasileiros, inspirando-se em experiências consolidadas, mas construindo uma identidade própria, conectada à potência cultural da Baixada Fluminense.

Durante quatro dias, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será ocupado pela literatura em diversos formatos, utilizando os principais equipamentos culturais da cidade: a Praça do Pacificador, o Teatro Raul Cortez e a Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. O espaço receberá escritores, autores independentes, editoras, artistas, ilustradores, contadores de histórias, educadores, pesquisadores, estudantes, gestores públicos e milhares de visitantes.

Muito mais do que uma programação de palestras e de lançamentos de livros, a FLIDUC pretende ser uma verdadeira celebração do conhecimento, da criatividade e da diversidade cultural. O evento reunirá mesas de debate, conferências, rodas de conversa, oficinas, atividades infantis, apresentações artísticas, sessões de autógrafos, exposições, saraus, performances, feira de livros e experiências voltadas à formação de novos leitores.

A literatura será apresentada como instrumento de transformação social, de fortalecimento da cidadania, de valorização da memória, de estímulo à economia criativa e de desenvolvimento humano. A festa promete ser um evento para toda a cidade e deverá reunir público variado e de todas as idades. A programação envolverá estudantes das redes pública e privada, professores, universitários, profissionais do livro, famílias, pesquisadores, artistas, turistas e toda a população interessada em cultura.

Ao ocupar diferentes espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer, a festa estimulará a circulação de pessoas, fortalecerá o comércio local, movimentará os setores de alimentação, de hospedagem, de transporte e de serviços, além de ampliar o acesso democrático à cultura. A realização da FLIDUC representa uma oportunidade estratégica para posicionar Duque de Caxias como um importante polo cultural da Baixada Fluminense, valorizando seus talentos, ampliando sua visibilidade e fortalecendo sua vocação para grandes eventos.