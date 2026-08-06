Clipe de cantor de Caxias atinge mais de 1 milhão de visualizações - Divulgação/Assessoria de imprensa

Clipe de cantor de Caxias atinge mais de 1 milhão de visualizaçõesDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 06/08/2026 20:06 | Atualizado 06/08/2026 20:12

Duque de Caxias - O cantor e compositor Fabrício Moreno, natural de Duque de Caxias, vive mais um grande momento de sua carreira. O clipe de "Me Ama" ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações em apenas três dias no perfil oficial do artista no Instagram (@_fabriciomoreno), demonstrando que a canção continua conquistando novos públicos e reafirmando sua força no cenário da música brasileira.

Lançado no YouTube há cerca de um ano, o videoclipe já soma mais de 250 mil visualizações na plataforma. Ao ser publicado no Instagram, o mesmo conteúdo viralizou rapidamente, alcançando mais de 1 milhão de visualizações em apenas 72 horas.

Com uma trajetória consolidada, Fabrício Moreno vem levando seus shows para diversas cidades brasileiras, percorrendo o país e conquistando fãs por onde passa. Seu repertório reúne sucessos que marcaram época e continuam presentes nas rádios, plataformas digitais e apresentações ao vivo.

Entre os maiores destaques de sua carreira está "Cine Privê", sucesso que permaneceu durante sete meses consecutivos na liderança das programações das rádios, um feito histórico para o segmento melody.

Fabrício também ganhou projeção nacional ao integrar a trilha sonora do Big Brother Brasil em duas edições consecutivas. A música "Dia de Zoeira" fez parte do BBB 8, enquanto "Assanhadinha" esteve presente no BBB 9, levando sua música para milhões de telespectadores em todo o país.

Outro importante capítulo de sua carreira foi a participação nas tradicionais coletâneas Big Mix, produzidas por DJ Marlboro, além dos lançamentos da Furacão 2000, duas das maiores referências da música dançante brasileira.

Além de "Me Ama", Fabrício Moreno também coleciona sucessos como "Coisa Rica", "Meu Mel" e "Sensualizando", músicas que seguem conquistando espaço nas rádios e nas plataformas digitais. Mesmo após um ano de seu lançamento, "Me Ama" continua sendo executada por diversas emissoras de rádio em várias regiões do Brasil e também no exterior, comprovando sua força e longevidade.

O resultado alcançado nas redes sociais reforça o excelente momento vivido pelo artista. Mais do que números, o desempenho de "Me Ama" demonstra a capacidade de Fabrício Moreno de manter sua música relevante ao longo dos anos, conquistando novas gerações sem perder a conexão com o público que acompanha sua carreira desde o início.

