Caxias realiza ação em alusão à Lei Maria da PenhaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Corte de cabelo feminino;
Corte de cabelo masculino;
Design de sobrancelha;
Tranças;
Maquiagem social.
Cabelo e maquiagem infantil.
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Caxias realiza ação em alusão à Lei Maria da PenhaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias realiza ação em alusão à Lei Maria da Penha
Confira a programação completa
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Previsão da meteorologia indica dias de calor intenso, baixa umidade relativa do ar e rajadas de vento
Segurança pública ganha protagonismo nos debates da Câmara de Caxias
Retorno das sessões plenárias é marcado por manifestações na tribuna apontando a redução da criminalidade no município
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Visão Caxiense faz entrega de mais de mil óculos gratuitamente
Programa foi criado em junho deste ano e pretende entregar 33 mil óculos ao longo dos próximos 12 meses
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