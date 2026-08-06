Caxias realiza ação em alusão à Lei Maria da PenhaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - Em celebração ao aniversário da Lei Maria da Penha, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Vera Lúcia Pereira realizará, nesta sexta-feira, 7 de agosto, uma ação especial na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, das 10h às 13h.
A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da rede de proteção à população, promovendo acolhimento, cuidado, bem-estar e fortalecimento dos direitos das mulheres e das famílias.
Durante a ação, serão oferecidos gratuitamente os seguintes serviços:
Serviços de bem-estar
Massoterapia;
Corte de cabelo feminino;
Corte de cabelo masculino;
Design de sobrancelha;
Tranças;
Maquiagem social.
Espaço para crianças
Desenho infantil;
Cabelo e maquiagem infantil.
Além disso, a equipe multitécnica do CEAM estará presente, oferecendo orientações e acolhimento por meio de assistente social e psicóloga, fortalecendo o acesso à informação e aos serviços de proteção e garantia de direitos.
A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, convida toda a população a participar dessa ação, que reforça a importância da conscientização, do enfrentamento à violência contra a mulher e da promoção de uma cultura de respeito, cuidado e cidadania.