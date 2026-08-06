Caxias realiza ação em alusão à Lei Maria da Penha - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias realiza ação em alusão à Lei Maria da PenhaDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/08/2026 19:31

Duque de Caxias - Em celebração ao aniversário da Lei Maria da Penha, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) Vera Lúcia Pereira realizará, nesta sexta-feira, 7 de agosto, uma ação especial na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, das 10h às 13h.

A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços da rede de proteção à população, promovendo acolhimento, cuidado, bem-estar e fortalecimento dos direitos das mulheres e das famílias.

Durante a ação, serão oferecidos gratuitamente os seguintes serviços:

Serviços de bem-estar

Massoterapia;

Corte de cabelo feminino;

Corte de cabelo masculino;

Design de sobrancelha;

Tranças;

Maquiagem social.

Espaço para crianças

Desenho infantil;

Cabelo e maquiagem infantil.

Além disso, a equipe multitécnica do CEAM estará presente, oferecendo orientações e acolhimento por meio de assistente social e psicóloga, fortalecendo o acesso à informação e aos serviços de proteção e garantia de direitos.