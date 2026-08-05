Duque de Caxias registra três dias consecutivos sem roubo de cargas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Duque de Caxias registra três dias consecutivos sem roubo de cargasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/08/2026 22:48

Tornar a cidade cada vez mais segura para a população é um dos principais desafios da administração do prefeito Netinho Reis. O trabalho integrado reúne a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal e a Prefeitura do Rio de Janeiro.

Duque de Caxias registra três dias consecutivos sem roubo de cargas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Essa união de esforços no combate à criminalidade já apresenta resultados, com dias sem registros de roubos de cargas e de veículos. O prefeito Netinho Reis destacou que a integração entre os órgãos de segurança é fundamental para reduzir os índices criminais e garantir mais tranquilidade aos moradores.



“Esse resultado é fruto do trabalho conjunto da Força Municipal com as forças estaduais e federais, sempre com um único objetivo: garantir mais segurança e o direito de ir e vir do caxiense”, afirmou o prefeito.

O reforço do efetivo da Guarda Civil Municipal nas ruas é uma das principais estratégias adotadas pela Prefeitura. Com o concurso público realizado em 2025 para a Guarda Civil Municipal Armada, mais de 500 candidatos concluíram o curso de capacitação e formação e estão aptos para o serviço operacional.



No dia 3 de agosto, a Guarda Civil Municipal Armada iniciou sua atuação nas ruas com 141 agentes, auxiliando a Polícia Militar no patrulhamento de 12 pontos do Primeiro Distrito. As equipes atuam nos bairros Jardim 25 de Agosto, Pauliceia, Vila São Luiz, Doutor Laureano, Beira-Mar, Parque Duque, Bar dos Cavaleiros, Praça da Prainha, Engenho do Porto, Parque Lafaiete e na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola. Até setembro, novos integrantes da Força Municipal serão incorporados ao efetivo, que chegará a 600 agentes. A atuação também será ampliada para o Segundo e o Terceiro Distritos. No Quarto Distrito, o reforço ficará a cargo dos policiais militares que atuam no Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

Duque de Caxias registra três dias consecutivos sem roubo de cargas Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

A vigilância eletrônica é outro importante recurso utilizado no combate à criminalidade. O município conta atualmente com 126 torres de monitoramento, cada uma equipada com seis câmeras de alta tecnologia, totalizando 756 equipamentos distribuídos pelos quatro distritos. As câmeras utilizam Inteligência Artificial (IA) para reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Monitoramento Smart Duque, onde as equipes acompanham as ocorrências e acionam a Polícia Militar sempre que necessário.