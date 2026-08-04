Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias não registrou nenhum roubo de veículos nesta segunda-feira, dia 3 de agosto. Este é o segundo dia, neste ano, sem ocorrência desse tipo de crime. O primeiro registro foi em 30 de junho.
O prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, tem investido em ações de segurança para garantir o direito de ir e vir de todos os caxienses. Como parte desse investimento, foi criada a Guarda Civil Municipal Armada. Serão mais de 600 agentes nas ruas, até setembro que passaram por treinamento e capacitação, receberam o porte de arma emitido pela Polícia Federal e estão habilitados a utilizar armamento letal. A Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias, iniciou o patrulhamento no Primeiro Distrito em 12 locais, em breve, expandirá a atuação para o Segundo e o Terceiro Distritos, intensificando o policiamento. Os policiais miliares que atuam no Programa de Integração de Segurança, PROEIS, nessa região vão passar a reforçar o patrulhamento no Quarto Distrito.
Além disso, a administração municipal tem investido em vigilância eletrônica, com a instalação de câmeras equipadas com Inteligência Artificial (IA) nos quatro distritos. Os equipamentos realizam reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Comando e Controle (Smart Duque), onde agentes monitoram as ocorrências, recebem alertas sobre pessoas com mandados de prisão em aberto, identificam flagrantes de crimes, como furtos e roubos, entre outras situações, e acionam imediatamente a Polícia Militar. Somente neste ano, 30 prisões foram realizadas com o auxílio das imagens captadas pelas câmeras de segurança.
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