Prefeitura de Caxias divulga balanço da ventania na cidade - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Prefeitura de Caxias divulga balanço da ventania na cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 30/07/2026 20:18

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, informa que, em razão da ventania registrada na tarde e na noite dessa quarta-feira (29/07), foram contabilizados mais de 30 chamados relacionados aos efeitos dos fortes ventos, entre eles queda de árvore. Não houve registro de vítimas.

As principais ocorrências receberam atendimento das equipes de plantão, que atuaram de forma integrada com os demais órgãos municipais.

De acordo com o meteorologista da Defesa Civil de Duque de Caxias, Anselmo Pontes, a ventania foi causada por uma mudança repentina no campo de vento, associada à formação e à passagem de um sistema de baixa pressão no oceano, na altura do litoral de São Paulo. O fenômeno provocou ventos fortes a muito fortes em toda a Baixada Fluminense, incluindo o município de Duque de Caxias.

A velocidade máxima do vento registrada no município foi de aproximadamente 74,2 km/h.

As equipes da Defesa Civil permaneceram de plantão durante todo o evento, monitorando as condições meteorológicas e atendendo às ocorrências registradas, o que reforça o compromisso da Prefeitura com a segurança da população e com a pronta resposta em situações de emergência.

A Defesa Civil orienta os moradores a acompanharem os avisos e alertas divulgados pelos canais oficiais do órgão. Em caso de emergência, os contatos são estes:

* Defesa Civil: 199;

* Emergência: 0800 023 0199;

* WhatsApp: (21) 99463-7397.