Prefeitura de Caxias divulga balanço da ventania na cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
* Emergência: 0800 023 0199;
* WhatsApp: (21) 99463-7397.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Prefeitura de Caxias divulga balanço da ventania na cidadeDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Prefeitura de Caxias divulga balanço da ventania na cidade
Não houve registro de vítimas
Prefeitura de Caxias se prepara para verão diante do El Niño
Defesa Civil de Duque de Caxias atualizou o Plano de Contingência
Fundec firma parceria para workshop de empreendedorismo e inovação
Iniciativa busca integrar conhecimento teórico, economia criativa e novas oportunidades de mercado
Confira programação do Teatro Raul Cortez, em Caxias, no fim de semana
Show de comédia premiado é uma das atrações
Volta às aulas na rede municipal de Caxias acontece na terça (4)
Durante o recesso, escolas passaram por ações de organização
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.