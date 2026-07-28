Caxias realiza ação do Julho Dourado e combate à dengue - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias realiza ação do Julho Dourado e combate à dengueDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 28/07/2026 21:14

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), promove, nesta quinta-feira (30), ações de reforço da campanha Julho Dourado, com vacinação antirrábica, e contra o mosquito Aedes Aegypti.



O mês é marcado pela campanha Julho Dourado, iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da medicina preventiva na saúde de cães e gatos. A ação chama a atenção para a vacinação, o controle de parasitas, as consultas periódicas e outros cuidados fundamentais, a fim de proporcionar mais qualidade de vida aos animais e de reduzir a disseminação de doenças.

Para reforçar a campanha, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ), promove, nesta quinta-feira (30), ações de reforço de vacinação antirrábica e contra o mosquito Aedes Aegypti.



As ações acontecem nos bairros Jardim Barro Branco, Pilar e Parque Vila Nova, das 9h às 12h. Confira a programação da semana:



* 30/07 – Quinta-feira, das 9h às 12h



Mobilização contra Dengue (Fumacê) e vacinação contra raiva para cães e gatos



Locais: - Jardim Barro Branco (Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Em frente a Clínica da Família);



- Pilar (Rua Dom Marcos, s/n – Praça do Mangue Seco);



- Parque Vila Nova (Rua Piratini, s/n - Praça Nelson Mandela – Ao lado do Prezunic).



Disque Dengue



A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem, como função, a execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e arboviroses, todas de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece pelo Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810, ou, de forma presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato por e-mail pode ser feito por meio do endereço eletrônico: mailto:disquedenguedc@gmail.com