Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O espetáculo que conquistou o Brasil chega à Baixada Fluminense na próxima sexta-feira (31), às 20h. Vencedor do Prêmio Multishow de Humor 2025, Wêlson Nunes desembarca no Teatro Raul Cortez com um show de comédia repleto de histórias hilárias e observações do cotidiano que vão conquistar toda a família.
Já no sábado (1), a partir das 15h, “Arraiá do Bento e Totó” promete transformar o Raul Cortez em uma festa junina cheia de música, diversão e tradição. O clima de São João vai tomar conta do palco do teatro em uma edição super especial. O público vai encontrar os personagens queridos da internet acompanhados da divertida e inteligente Bia, a amiguinha esperta da turma, além dos quatro patinhos coloridos.
Para fechar a semana, no domingo (2), a partir das 16h, Emília e o Visconde de Sabugosa embarcam no Raul Cortez em uma grande missão para recuperar a fórmula original do pirlimpimpim e impedir que a Cuca e o Saci acabem com a magia das fábulas. Uma aventura repleta de música, diversão, emoção e personagens que marcaram gerações, encantando crianças e adultos do começo ao fim. Os ingressos custam a partir de R$ 30.
Acesse a Bilheteria Digital do Teatro Raul Cortez neste link (https://linktr.ee/teatroraulcortez_) para comprar suas entradas. O teatro está localizado na Praça do Pacificador, s/n, Centro, Duque de Caxias, e vem batendo recorde de público.
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