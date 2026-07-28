Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 28/07/2026 21:10

Duque de Caxias - O Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias, preparou uma programação especial para este final de semana dedicada a quem quer curtir um momento de qualidade com a família e para quem não perde a oportunidade de dar boas risadas. Confira:



O espetáculo que conquistou o Brasil chega à Baixada Fluminense na próxima sexta-feira (31), às 20h. Vencedor do Prêmio Multishow de Humor 2025, Wêlson Nunes desembarca no Teatro Raul Cortez com um show de comédia repleto de histórias hilárias e observações do cotidiano que vão conquistar toda a família.

Com seu jeito autêntico e uma presença de palco contagiante, o humorista transforma situações comuns em momentos inesquecíveis, garantindo muitas risadas do início ao fim. Os ingressos custam a partir de R$ 45.



Já no sábado (1), a partir das 15h, “Arraiá do Bento e Totó” promete transformar o Raul Cortez em uma festa junina cheia de música, diversão e tradição. O clima de São João vai tomar conta do palco do teatro em uma edição super especial. O público vai encontrar os personagens queridos da internet acompanhados da divertida e inteligente Bia, a amiguinha esperta da turma, além dos quatro patinhos coloridos.