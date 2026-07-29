Prefeitura de Caxias se prepara para verão diante do El NiñoDivulgação
O El Niño é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, provocando alterações nos padrões climáticos em diversas regiões do mundo. O Brasil está entre os países que podem sofrer impactos, que variam de acordo com cada região.
A Defesa Civil de Duque de Caxias atualizou o Plano de Contingência, adequando os protocolos para situações de eventos climáticos extremos que possam atingir o município durante o próximo verão.
O planejamento está sendo desenvolvido em conjunto com órgãos municipais, estaduais e federais e prevê a atuação integrada das secretarias municipais, com apoio de sistemas de monitoramento em tempo real, protocolos operacionais e ações coordenadas de prevenção, resposta e assistência à população.
Os dados coletados abastecem o setor de Meteorologia da Defesa Civil, permitindo maior precisão na previsão de eventos climáticos, agilidade na tomada de decisões e respostas mais rápidas em situações de emergência.
A população também pode contribuir para minimizar os impactos do período, adotando medidas preventivas, como economizar água, evitar queimadas e não atear fogo em terrenos ou áreas de vegetação, manter-se hidratada, especialmente crianças e idosos, evitar permanecer em áreas de risco durante chuvas intensas e seguir todas as orientações emitidas pela Defesa Civil.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos seguintes canais:
* Defesa Civil: 199
* Emergência: 0800 023 0199
* WhatsApp: (21) 99463-7397
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