Prefeitura de Caxias se prepara para verão diante do El Niño - Divulgação

Prefeitura de Caxias se prepara para verão diante do El NiñoDivulgação

Publicado 29/07/2026 22:45

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, já iniciou o Plano de Contingência para o Verão 2026/2027, com ações preventivas voltadas aos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño, que pode provocar ondas de calor, períodos de estiagem e chuvas intensas.



O El Niño é um fenômeno caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico, provocando alterações nos padrões climáticos em diversas regiões do mundo. O Brasil está entre os países que podem sofrer impactos, que variam de acordo com cada região.



A Defesa Civil de Duque de Caxias atualizou o Plano de Contingência, adequando os protocolos para situações de eventos climáticos extremos que possam atingir o município durante o próximo verão.



O planejamento está sendo desenvolvido em conjunto com órgãos municipais, estaduais e federais e prevê a atuação integrada das secretarias municipais, com apoio de sistemas de monitoramento em tempo real, protocolos operacionais e ações coordenadas de prevenção, resposta e assistência à população.

Neste ano, a Defesa Civil ampliou a capacidade de monitoramento meteorológico com a instalação de duas estações automáticas de monitoramento das condições climáticas e da qualidade do ar. Os equipamentos, localizados em Xerém, no 4º Distrito, e em Santa Cruz da Serra, no 3º Distrito, registram informações a cada dez minutos, como temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade dos ventos, pressão atmosférica, radiação solar e índice pluviométrico.



Os dados coletados abastecem o setor de Meteorologia da Defesa Civil, permitindo maior precisão na previsão de eventos climáticos, agilidade na tomada de decisões e respostas mais rápidas em situações de emergência.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados e alertas oficiais. A informação correta é uma das principais ferramentas para prevenir acidentes e reduzir os riscos provocados por eventos climáticos extremos.



A população também pode contribuir para minimizar os impactos do período, adotando medidas preventivas, como economizar água, evitar queimadas e não atear fogo em terrenos ou áreas de vegetação, manter-se hidratada, especialmente crianças e idosos, evitar permanecer em áreas de risco durante chuvas intensas e seguir todas as orientações emitidas pela Defesa Civil.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelos seguintes canais:

* Defesa Civil: 199

* Emergência: 0800 023 0199

* WhatsApp: (21) 99463-7397