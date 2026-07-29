Fundec firma parceria para workshop de empreendedorismo e inovaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A assinatura do acordo ocorreu na sede da fundação e visa, entre outras iniciativas, à realização de um ciclo de workshops voltado às áreas de cultura, inovação e empreendedorismo.
Segundo a direção da Fundec, a iniciativa busca integrar conhecimento teórico, economia criativa e novas oportunidades de mercado. O objetivo central é ampliar a oportunidade de capacitação à população para os desafios do cenário econômico atual, além de estimular o acesso às novas tecnologias.
O ato de assinatura reuniu lideranças das instituições parceiras. Representando a Fundec, participaram a presidente da fundação, professora Roseli Duarte; o diretor de articulação institucional, Raphael Moreira; o diretor de comunicação, Ramon Brito, e o supervisor de planejamento, Luiz Filho.
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