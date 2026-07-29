Fundec firma parceria para workshop de empreendedorismo e inovação - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Fundec firma parceria para workshop de empreendedorismo e inovaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 29/07/2026 22:30

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) oficializou uma parceria com o Instituto Acredita e o Clube Empreendedor Brasil.



A assinatura do acordo ocorreu na sede da fundação e visa, entre outras iniciativas, à realização de um ciclo de workshops voltado às áreas de cultura, inovação e empreendedorismo.



Segundo a direção da Fundec, a iniciativa busca integrar conhecimento teórico, economia criativa e novas oportunidades de mercado. O objetivo central é ampliar a oportunidade de capacitação à população para os desafios do cenário econômico atual, além de estimular o acesso às novas tecnologias.



O ato de assinatura reuniu lideranças das instituições parceiras. Representando a Fundec, participaram a presidente da fundação, professora Roseli Duarte; o diretor de articulação institucional, Raphael Moreira; o diretor de comunicação, Ramon Brito, e o supervisor de planejamento, Luiz Filho.

Pelo Instituto Acredita, estiveram presentes o diretor-executivo, Rafael Ponzi, e o coordenador-geral de estratégias digitais, Marcos Amaral.