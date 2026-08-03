Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal CivilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os agentes passaram por capacitação e treinamento específicos para o porte e o uso de armamento, seguindo a legislação vigente. Nesta primeira etapa, eles atuarão principalmente em ações de patrulhamento preventivo e de proteção dos espaços públicos municipais.
Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, o foco da Força Municipal será o combate aos principais crimes patrimoniais registrados na cidade, com atuação complementar ao trabalho das polícias estaduais.
A nova tropa terá como principais alvos:
Roubo de rua;
Roubo de veículos;
Roubo de carga;
Furtos.
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