Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal Civil - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias recebe doação de 150 pistolas para Guarda Municipal CivilDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 03/08/2026 21:51

Força Municipal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, começou a atuar nas ruas nesta segunda-feira, 3. A meta da prefeitura é ampliar o efetivo da divisão armada para 500 agentes até setembro, com objetvo de reforçar as ações de segurança no município.



De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública,



Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, o foco da Força Municipal será o combate aos principais crimes patrimoniais registrados na cidade, com atuação complementar ao trabalho das polícias estaduais.



A nova tropa terá como principais alvos:

Roubo de rua;

Roubo de veículos;

Roubo de carga;

Furtos. Duque de Caxias - Com 141 guardas armados e 22 novas viaturas, a, na Baixada Fluminense, começou a atuar nas ruas nesta segunda-feira, 3. A meta da prefeitura é ampliar o efetivo da divisão armada para 500 agentes até setembro, com objetvo de reforçar as ações de segurança no município.De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, os agentes passaram por capacitação e treinamento específicos para o porte e o uso de armamento, seguindo a legislação vigente . Nesta primeira etapa, eles atuarão principalmente em ações de patrulhamento preventivo e de proteção dos espaços públicos municipais.Segundo o secretário municipal de, Vinicius Carvalho, o foco da Força Municipal será o combate aos principais crimes patrimoniais registrados na cidade, com atuação complementar ao trabalho das polícias estaduais.Roubo de rua;Roubo de veículos;Roubo de carga;Furtos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a Guarda Municipal não realizará operações em áreas de conflito nem atividades de investigação criminal.