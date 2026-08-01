Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg Reis - Reprodução/Redes sociais

Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg ReisReprodução/Redes sociais

Publicado 01/08/2026 12:03 | Atualizado 01/08/2026 13:09

Duque de Caxias - O lançamento da candidatura dos irmãos Rosenverg Reis (para deputado estadual) e Gutemberg Reis (para deputado federal), ambos pelo MDB, reuniu mais de 30 mil pessoas, na noite desta sexta-feira, 31. O evento ocorreu em Duque de Caxias, berço político da família, e contou com a presença do candidato a governador Eduardo Paes (PSD) e de Jane Reis, que será vice na chapa para governador do ex-prefeito do Rio.

Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg Reis Reprodução/Redes sociais

Além da grande participação popular, o encontro contou com a presença de vereadores e lideranças políticas de diversas regiões do estado, reforçando a união do grupo para as eleições deste ano. O prefeito Netinho Reis destacou a importância da parceria entre as lideranças para o futuro do Rio de Janeiro.



“Hoje demos o primeiro passo de uma caminhada que nasce da união e da vontade de fazer o Rio de Janeiro avançar. É muito bom ver tanta gente acreditando nesse projeto. Tenho certeza de que, juntos, vamos construir um futuro com mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para a nossa população”, afirmou o prefeito de Duque de Caxias.

O ato aconteceu na futura sede municipal do MDB, um espaço com mais de 6 mil metros quadrados que será a base da campanha eleitoral do grupo. A estrutura foi preparada para receber as equipes e concentrar as ações durante o período eleitoral.

Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias Divulgação/Assessoria de imprensa



Presente no evento, o presidente estadual do MDB e líder político da família, Washington Reis, destacou a força da Baixada Fluminense como região propulsora do estado. Presente no evento, o presidente estadual do MDB e líder político da família, Washington Reis, destacou a força dacomo região propulsora do estado.

Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias Divulgação/Assessoria de imprensa