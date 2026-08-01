Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg ReisReprodução/Redes sociais

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Igor Silva
Duque de Caxias - O lançamento da candidatura dos irmãos Rosenverg Reis (para deputado estadual) e Gutemberg Reis (para deputado federal), ambos pelo MDB, reuniu mais de 30 mil pessoas, na noite desta sexta-feira, 31. O evento ocorreu em Duque de Caxias, berço político da família, e contou com a presença do candidato a governador Eduardo Paes (PSD) e de Jane Reis, que será vice na chapa para governador do ex-prefeito do Rio.
Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg Reis - Reprodução/Redes sociais
Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg ReisReprodução/Redes sociais
Além da grande participação popular, o encontro contou com a presença de vereadores e lideranças políticas de diversas regiões do estado, reforçando a união do grupo para as eleições deste ano. O prefeito Netinho Reis destacou a importância da parceria entre as lideranças para o futuro do Rio de Janeiro.

“Hoje demos o primeiro passo de uma caminhada que nasce da união e da vontade de fazer o Rio de Janeiro avançar. É muito bom ver tanta gente acreditando nesse projeto. Tenho certeza de que, juntos, vamos construir um futuro com mais desenvolvimento, oportunidades e qualidade de vida para a nossa população”, afirmou o prefeito de Duque de Caxias.
O ato aconteceu na futura sede municipal do MDB, um espaço com mais de 6 mil metros quadrados que será a base da campanha eleitoral do grupo. A estrutura foi preparada para receber as equipes e concentrar as ações durante o período eleitoral.
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias - Divulgação/Assessoria de imprensa
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa


Presente no evento, o presidente estadual do MDB e líder político da família, Washington Reis, destacou a força da Baixada Fluminense como região propulsora do estado. 
No mês passado, o Partido Social Democrático (PSD) oficializou a candidatura de Eduardo Paes ao governo do estado do Rio de Janeiro. Na convenção, também foi confirmado o nome de Jane Reis como candidata à vice-governadora (MDB).
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias - Divulgação/Assessoria de imprensa
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de CaxiasDivulgação/Assessoria de imprensa
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Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg Reis
Lançamento da campanha de Rosenverg e Gutemberg Reis
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias
Evento marca lançamento da campanha dos irmãos Reis em Duque de Caxias