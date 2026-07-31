Mais uma Muralha Digital é instalada em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Mais uma Muralha Digital é instalada em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 31/07/2026 17:45

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias instalou mais um pórtico do Programa Muralha Digital. O segundo pórtico está localizado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, entre as ruas Xavier Pinheiro e Ferreira Viana, no bairro Parque Duque, 1º Distrito. Ao todo, o município contará com 27 pórticos de monitoramento inteligente.



A Muralha Digital é equipada com câmeras dotadas de Inteligência Artificial (IA), capazes de realizar a leitura automática das placas de veículos. O sistema permite a identificação imediata de automóveis roubados, furtados ou com qualquer tipo de restrição. As informações são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Monitoramento Smart Duque. O segundo pórtico, que sustenta a estrutura da Muralha Digital, está localizado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, entre as ruas Xavier Pinheiro e Ferreira Viana, no bairro Parque Duque, 1º Distrito.

Assim como todas as câmeras de segurança instaladas pela Prefeitura no município, as da Muralha Digital estão integradas ao Smart Duque. Dessa forma, os agentes da Central de Monitoramento conseguem acompanhar o deslocamento de veículos, acionar as forças de segurança e viabilizar cercos eletrônicos em tempo real, reduzindo significativamente o tempo de resposta às ocorrências.



Os pórticos também contam com painéis de alta resolução destinados à divulgação de campanhas institucionais, informações sobre o trânsito, alertas e comunicados de utilidade pública para a população.

O primeiro pórtico do Programa Muralha Digital foi instalado na Avenida Leonel de Moura Brizola , em Duque de Caxias, na divisa com o município do Rio de Janeiro, no bairro de Vigário Geral. A implantação faz parte da parceria entre as prefeituras de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro para integrar os sistemas de vigilância eletrônica das duas cidades, ampliando a cooperação no combate à criminalidade.

O prefeito Netinho Reis anunciou que serão implantados 27 pórticos do Programa Muralha Digital, incluindo os dois que já estão em funcionamento, para reforçar a segurança e garantir o direito de ir e vir da população caxiense.



“Este é mais um investimento em tecnologia e inteligência para fortalecer o trabalho das nossas forças de segurança e proteger quem vive em nossa cidade”, destacou o prefeito.



Os próximos pórticos do Programa Muralha Digital serão instalados na Avenida Pedro Lessa, na divisa com São João de Meriti, e na Avenida Leonel de Moura Brizola, na divisa com Belford Roxo.