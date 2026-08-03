Testagem gratuita para hanseníase - Ascom

Testagem gratuita para hanseníaseAscom

Publicado 03/08/2026 21:40 | Atualizado 03/08/2026 21:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, programou várias atividades voltadas para conscientização, prevenção e luta pelo Dia Estadual de Combate à Hanseníase, comemorado em 5 de agosto. O objetivo é alertar a população sobre os sinais e sintomas da doença, além de incentivar a procura pelos serviços de saúde.

As ações, desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) e Coordenação do Programa de Hanseníase, entre os dias 3 e 7 de agosto, incluem exame de pele (avaliação de manchas e de lesões) para rastreamento da doença, palestras educativas e distribuição de material informativo.

A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível, de notificação compulsória e de investigação obrigatória em todo território nacional. Possui, como agente, o bacilo Mycobacterium leprae, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Assim que o tratamento com antibióticos é iniciado, a doença deixa de ser transmissível. Por essa razão, é importante diagnosticá-la logo no início dos sinais.

Confira os locais, dias e horários das ações pelo Dia de Combate à Hanseníase em Duque de Caxias:

* 03/08 – UPH Campos Elíseos, das 9h às 12h

(Av. Actura, 333 – Campos Elíseos);

* 03/08 – Clínica da Família Imbariê, das 9h às 12h;

* 04/08 – CMSDC - Centro Municipal de Saúde, das 9h às 12h (Rua da República, s/n. – Centro);

* 05/08 – UPH Parque Equitativa, das 9h às 12h

(Av. Automóvel Clube – Parque Equitativa);

* 05/08 – UPH Saracuruna, das 9h às 12h

(Av. Presidente Roosevelt, s/n° – Parque Uruguaiana);

* 05/08 – Hospital Municipal Duque/Policlínica, das 9h às 12h

(Av. Dr. Manoel Lucas, s/n – Parque Senhor do Bonfim);

* 06/08 – UPH Pilar, das 9h às 12h

(Rua Carlos Alvear, s/n°, Pilar);

* 06/08 - Clínica da Família Parque Fluminense

(Rua Guanabara – Parque Fluminense);

* 07/08 - UPH Xerém, das 11h às 12h

(Rua Nóbrega Ribeiro, s/n° – Xerém).

Onde Tratar a Hanseníase

O município de Duque de Caxias disponibiliza o tratamento e o acompanhamento da doença nas Unidades Pré-Hospitalares (UPHs), no Centro Municipal de Saúde (CMSDC), no Hospital Municipal Duque (Policlínica). O tratamento dura, em média, de seis meses a um ano, e os medicamentos são seguros e eficazes. Ainda no início do tratamento, a doença deixa de ser transmitida.