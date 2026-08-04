Prime Kart chega ao Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa
Prime Kart chega ao Caxias Shopping
Nova atração no estacionamento do empreendimento oferece experiência de kart para adultos e adolescentes
Duque de Caxias - Os apaixonados por velocidade e emoção têm um novo destino na Baixada Fluminense. O Caxias Shopping ganha a Prime Kart, uma pista de kart instalada no estacionamento do empreendimento, próximo ao Poupatempo, que promete reunir diversão, adrenalina e momentos inesquecíveis para amigos e famílias.
A nova atração oferece uma experiência completa para quem deseja sentir a emoção de pilotar em um circuito especialmente preparado. Antes de entrar na pista, todos os participantes recebem orientações sobre as regras de segurança e dicas de pilotagem, garantindo uma experiência divertida e segura.
Cada bateria tem duração de 20 minutos, tempo suficiente para acelerar, disputar ultrapassagens e colocar à prova as habilidades ao volante.
A abertura da atração funcionará de terça a sexta-feira, das 16h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 21h.
Os ingressos custam R$ 120 às terças, quartas e quintas-feiras e R$ 130 às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.
Com a chegada da Prime Kart, o Caxias Shopping amplia seu mix de entretenimento, oferecendo mais uma opção de lazer para quem busca experiências diferentes sem sair da região.
Serviço: Prime Kart no Caxias Shopping
Local: Estacionamento do Caxias Shopping (próximo ao Poupatempo)
Endereço: Rodovia Washington Luiz, nº 2.895 – Duque de Caxias/RJ
Funcionamento:
Terça a sexta-feira: das 16h30 às 22h
Sábados, domingos e feriados: das 11h30 às 21h
Terça, quarta e quinta-feira: R$ 120
Sexta-feira, sábados, domingos e feriados: R$ 130
Duque de Caxias
Prime Kart chega ao Caxias Shopping
Nova atração no estacionamento do empreendimento oferece experiência de kart para adultos e adolescentes
Duque de Caxias
Duque de Caxias dá início à campanha de multivacinação
Público-alvo são crianças e adolescentes
Duque de Caxias
Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distrito
Confira os primeiros bairros a receber o patrulhamento
Duque de Caxias
Confira programação de agosto do Teatro Raul Cortez, em Caxias
Espaço vai receber Nany People, humorista Bruna Louise e mais
Duque de Caxias
Duque de Caxias não registra nenhum roubo de veículos em um dia
É a segunda vez no ano que a cidade da Baixada Fluminense não apresenta registro de roubo de veículos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.