Prime Kart chega ao Caxias Shopping - Divulgação/Assessoria de imprensa

Prime Kart chega ao Caxias ShoppingDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 04/08/2026 22:02

Duque de Caxias - Os apaixonados por velocidade e emoção têm um novo destino na Baixada Fluminense. O Caxias Shopping ganha a Prime Kart, uma pista de kart instalada no estacionamento do empreendimento, próximo ao Poupatempo, que promete reunir diversão, adrenalina e momentos inesquecíveis para amigos e famílias.

A nova atração oferece uma experiência completa para quem deseja sentir a emoção de pilotar em um circuito especialmente preparado. Antes de entrar na pista, todos os participantes recebem orientações sobre as regras de segurança e dicas de pilotagem, garantindo uma experiência divertida e segura.

Cada bateria tem duração de 20 minutos, tempo suficiente para acelerar, disputar ultrapassagens e colocar à prova as habilidades ao volante.

A abertura da atração funcionará de terça a sexta-feira, das 16h30 às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 21h.

Os ingressos custam R$ 120 às terças, quartas e quintas-feiras e R$ 130 às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.

Com a chegada da Prime Kart, o Caxias Shopping amplia seu mix de entretenimento, oferecendo mais uma opção de lazer para quem busca experiências diferentes sem sair da região.

Serviço: Prime Kart no Caxias Shopping

Local: Estacionamento do Caxias Shopping (próximo ao Poupatempo)

Endereço: Rodovia Washington Luiz, nº 2.895 – Duque de Caxias/RJ

Funcionamento:

Terça a sexta-feira: das 16h30 às 22h

Sábados, domingos e feriados: das 11h30 às 21h

Terça, quarta e quinta-feira: R$ 120

Sexta-feira, sábados, domingos e feriados: R$ 130