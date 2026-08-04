Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - As equipes da Força Municipal, divisão armada da Guarda Civil Municipal de Duque de Caxias, iniciaram o trabalho de reforço à segurança da população. Os guardas, identificados pelo uniforme nas cores azul-marinho e amarelo e pela boina preta, já começaram a atuar no primeiro distrito. Os agentes passaram por treinamento específico e estão habilitados para o uso de pistolas calibre 9 mm e .40, e fuzil Sig Sauer calibre 5.56. Os fuzis serão usados exclusivamente por equipes da Força Municipal motorizadas (lembrando que foram seguidos todos os protocolos técnicos e legais para uso de armamento letal).
Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distrito - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
A Força Municipal chega para reforçar a segurança de Duque de Caxias, o novo grupamento inicia as operações nas ruas do município, nesta primeira fase, com 141 guardas armados, 27 viaturas novas e uma van, começando o patrulhamento em 12 pontos estratégicos do 1º distrito.

O secretário de Segurança Pública, Vinicius Carvalho, explica como vai atuar a Força Municipal:
“Aqui, no primeiro distrito, esta atuação é voltada para o combate de roubo de rua, roubo de veículos, roubo de carga. Dentro da nossa estratégia, nós observamos os índices do Instituto de Segurança Pública, ISP-RJ, e mais os delitos registrados na Polícia Civil. Nós temos os delitos em números brutos e, na Polícia Civil, eu consigo identificar condutas e padrões. Esses dados são utilizados na elaboração dos quadros de missões dirigidas de cada viatura minha. Além disso, esse trabalho de mapeamento da criminalidade é feito em conjunto com a Polícia Militar, por meio do 15º Batalhão, e aqui, em Duque de Caxias nós também temos o Programa de Integração na Segurança, PROEIS, que é um programa do estado, que é custeado pela prefeitura em que policiais militares trabalham na folga na prefeitura, em viaturas com a característica da Polícia militar. É esse nosso efetivo do PROEIS, já que a Força Municipal ocupa o primeiro distrito, que está sendo remanejado para o segundo, terceiro e quarto distritos do município, fazendo com que aumente a ostensividade”.
A integrante da Força Municipal, Alexa Sâmia Correia Dias, passou no concurso de 2025 e fez o treinamento para atuar nas ruas:
“Nós fomos treinados. Tivemos um estande de tiros onde fomos apresentados ao armamento. Aprendemos todas as regras de segurança, como realizar os disparos e passamos pela prova para obtenção do porte de arma. É uma avaliação em que o candidato precisa alcançar uma pontuação mínima, para que a Polícia Federal aprove a concessão do porte de arma.”

O agente da Força Municipal, Carlos Bonnier França da Silva, depois de 12 anos na Marinha, deixou de ser militar para ser guarda em Duque de Caxias e falou da expectativa de iniciar o patrulhamento:

“A expectativa é a melhor possível, e a população aguardava muito por este momento. Nós também aguardávamos. Fomos muito bem preparados e estamos prontos para ajudar no combate à criminalidade aqui no município de Duque de Caxias.”
Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distrito - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distritoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Até setembro, o município receberá um reforço adicional na frota de mais 23 carros e 40 motocicletas, totalizando 90 veículos, aumentando ainda mais a capacidade operacional da Guarda Civil Municipal, que, ao final do período, setembro, contará com 600 agentes nas ruas.

O fortalecimento da segurança pública é uma das prioridades da gestão do prefeito do município, Netinho Reis, que tem investido em ações para garantir mais proteção e tranquilidade aos moradores, assegurando o direito de ir e vir da população.
O prefeito destacou, durante o discurso que marcou o início da atuação da Força Municipal nas ruas, a importância da integração entre as forças de segurança, para tornar o município mais seguro. Ele ressaltou a parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM), enfatizando que a união entre os governos federal, estadual e municipal é fundamental para fortalecer as ações de segurança pública.

O prefeito também afirmou que “é preciso haver regras, normas e procedimentos para garantir uma cidade mais segura e assegurar o direito de ir e vir do cidadão”.
Constituição

A Lei Municipal, sancionada em 13 de maio de 2025, que instituiu a Guarda Civil Municipal Armada, está amparada pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pela Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias e pela Lei Federal nº 13.022/2014, que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, além de outras legislações aplicáveis.
Após a criação da Guarda Civil Municipal Armada, a Câmara Municipal aprovou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da corporação, fortalecendo a estrutura da segurança pública municipal.

Entre as iniciativas da administração de Duque de Caxias, para aumentar a segurança do munícipe, estão o sistema de vigilância eletrônica, com câmeras dotadas de Inteligência Artificial, capazes de realizar reconhecimento facial e leitura automática de placas de veículos e o Centro de Monitoramento Smart Duque, além das parcerias firmadas com a Prefeitura do Rio de Janeiro e com o governo do estado, por meio da Polícia Militar, para atuação integrada no combate à criminalidade.

Os primeiros locais a receberem o patrulhamento da Força Municipal são os seguintes:
Jardim 25 de agosto;
Pauliceia;
Vila São Luiz;
Doutor Laureano;
Beira Mar;
Parque Duque;
Bar dos Cavaleiros;
Praça da Prainha;
Engenho do Porto;
Parque Lafaiete;
Av. Governador Leonel de Moura Brizola.
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Guarda Civil Municipal Armada de Caxias atua no primeiro distrito
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