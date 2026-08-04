São Gonçalo: tratando tuberculose em todos os pontos de saúde do município - Reprodução

São Gonçalo: tratando tuberculose em todos os pontos de saúde do municípioReprodução

Publicado 04/08/2026 21:34 | Atualizado 04/08/2026 21:39

Tuberculose, comemorado em 06 de agosto, têm o objetivo de divulgar e de conscientizar a população sobre as formas de prevenção e de controle da doença. Duque de Caxias - As ações pelo Dia Estadual de Luta Contra a, comemorado em 06 de agosto, têm o objetivo de divulgar e de conscientizar a população sobre as formas de prevenção e de controle da doença. A cidade também realiza ações de combate à hanseníase.

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove, no mês de agosto, ações voltadas para a prevenção e para o controle da Tuberculose no município. As atividades, realizadas pelo Programa de Prevenção e Controle da Tuberculose, ligado ao Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), marcam o Dia Estadual de Luta Contra a Tuberculose, comemorado em 6 de agosto.



As ações têm o objetivo de divulgar e de conscientizar a população sobre as formas de prevenção e de controle da doença. Os sintomáticos respiratórios receberão encaminhamento e orientação para a realização da baciloscopia em unidade especializada.



Durante a Semana de Prevenção e Controle da Tuberculose, as ações serão intensificadas nas seguintes unidades:



* Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC);



* UPH Xerém – UPH Equitativa - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Campos Elíseos;



* Clínicas da Família;



* Unidades Básicas de Saúde (UBS);



* Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF).



Saiba mais sobre a Tuberculose



A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões. Os sintomas mais frequentes são febre, tosse, perda de peso, dor no peito e cansaço excessivo. Embora pareça uma doença do passado, dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte no mundo.



Duque de Caxias conta com o Programa de Combate à Tuberculose (PCT) nos quatro distritos. O programa faz acolhimento, de segunda a sexta, no Centro Municipal de Saúde, nas UPHs Xerém, Pilar, Campos Elíseos, Parque Equitativa e Saracuruna, e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs).