São Gonçalo: tratando tuberculose em todos os pontos de saúde do municípioReprodução
As ações têm o objetivo de divulgar e de conscientizar a população sobre as formas de prevenção e de controle da doença. Os sintomáticos respiratórios receberão encaminhamento e orientação para a realização da baciloscopia em unidade especializada.
Durante a Semana de Prevenção e Controle da Tuberculose, as ações serão intensificadas nas seguintes unidades:
* Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC);
* UPH Xerém – UPH Equitativa - UPH Pilar - UPH Saracuruna - UPH Campos Elíseos;
* Clínicas da Família;
* Unidades Básicas de Saúde (UBS);
* Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF).
Saiba mais sobre a Tuberculose
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente os pulmões. Os sintomas mais frequentes são febre, tosse, perda de peso, dor no peito e cansaço excessivo. Embora pareça uma doença do passado, dados do Ministério da Saúde mostram que a tuberculose está entre as 10 principais causas de morte no mundo.
Duque de Caxias conta com o Programa de Combate à Tuberculose (PCT) nos quatro distritos. O programa faz acolhimento, de segunda a sexta, no Centro Municipal de Saúde, nas UPHs Xerém, Pilar, Campos Elíseos, Parque Equitativa e Saracuruna, e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESFs).
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