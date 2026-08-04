Além de sátiras do cotidiano, Nany ainda vai apresentar números musicais, com canções românticas e também músicas em homenagem à cantora Fafá de Belém. Apesar de o espetáculo reunir os melhores momentos de outras produções da artista, a atriz conta que, a cada espetáculo, surgem novas histórias:
“O stand-up permite variações e adaptações. Então, o espetáculo vem sendo revisitado o tempo todo, e cada apresentação traz novas histórias e muitas risadas. Afinal, o tempo vai mudando; os nossos hábitos também”, ressalta a artista.
Outros espetáculos em cartaz na programação de agosto no Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, são da humorista Bruna Louise em “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, que aborda temas como relacionamentos, autoestima e autonomia da mulher moderna; do Diego Besou em “Nem Que Eu Surte no Plantão”, uma abordagem sincera e muito humorada sobre o cotidiano do ambiente hospitalar; e da dupla Gustavo Pardal e Ellen em “É o quê, Gustavo?”, que trata de situações do cotidiano vividas pelo casal, como namoro, casamento, brigas, ciúmes e a convivência a dois, com bastante humor.
Fique por dentro da programação completa:
Rir Pra Não Surtar
Data: 6 de agosto (quinta-feira)
Horário: 19h
Ingresso: a partir de R$30,00:
Espetáculo de Rapha Vitor - Me Revela
Data: 8 de agosto (sábado)
Horário: 19h30
Ingresso: a partir de R$30,00;
Território em Movimento
Datas: 10, 11 e 12 de agosto (segunda, terça e quarta)
Horário: das 16h às 19h
Ingresso: gratuito;
Gustavo Pardal e Ellen em "É o quê, Gustavo?”
Data: 14 de agosto (sexta-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$40,00;
Bruna Louise - Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira
Data: 20 de agosto (quinta-feira)
Horário: 21h
Ingresso: a partir de R$55,00;
Hétero Sigilo
Data: 22 de agosto (sábado)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$40,00;
Diego Besou em Caxias - Nem Que Eu Surte no Plantão
Data: 25 de agosto (terça-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$60,00;
Nany People - Então…Deu No Que Deu
Data: 28 de agosto (sexta-feira)
Horário: 20h
Ingresso: a partir de R$40,00;
Mostra de Dança 2026 Corpo em Arte
Data: 30 de agosto (domingo)
Horário: 9h
Ingresso: a partir de R$20,00;
Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez .
O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, s/n., no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração.
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