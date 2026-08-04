Teatro Raul Cortez, em Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Teatro Raul Cortez, em Duque de CaxiasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 04/08/2026 21:26 | Atualizado 04/08/2026 21:37

Além de sátiras do cotidiano, Nany ainda vai apresentar números musicais, com canções românticas e também músicas em homenagem à cantora Fafá de Belém. Apesar de o espetáculo reunir os melhores momentos de outras produções da artista, a atriz conta que, a cada espetáculo, surgem novas histórias:

“O stand-up permite variações e adaptações. Então, o espetáculo vem sendo revisitado o tempo todo, e cada apresentação traz novas histórias e muitas risadas. Afinal, o tempo vai mudando; os nossos hábitos também”, ressalta a artista.

Outros espetáculos em cartaz na programação de agosto no Teatro Municipal Raul Cortez, em Duque de Caxias, são da humorista Bruna Louise em “Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira”, que aborda temas como relacionamentos, autoestima e autonomia da mulher moderna; do Diego Besou em “Nem Que Eu Surte no Plantão”, uma abordagem sincera e muito humorada sobre o cotidiano do ambiente hospitalar; e da dupla Gustavo Pardal e Ellen em “É o quê, Gustavo?”, que trata de situações do cotidiano vividas pelo casal, como namoro, casamento, brigas, ciúmes e a convivência a dois, com bastante humor.

Fique por dentro da programação completa:

Rir Pra Não Surtar

Data: 6 de agosto (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingresso: a partir de R$30,00:

Espetáculo de Rapha Vitor - Me Revela

Data: 8 de agosto (sábado)

Horário: 19h30

Ingresso: a partir de R$30,00;

Território em Movimento

Datas: 10, 11 e 12 de agosto (segunda, terça e quarta)

Horário: das 16h às 19h

Ingresso: gratuito;

Gustavo Pardal e Ellen em "É o quê, Gustavo?”

Data: 14 de agosto (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;

Bruna Louise - Uma Deusa, Uma Loba, Uma Feiticeira

Data: 20 de agosto (quinta-feira)

Horário: 21h

Ingresso: a partir de R$55,00;

Hétero Sigilo

Data: 22 de agosto (sábado)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;

Diego Besou em Caxias - Nem Que Eu Surte no Plantão

Data: 25 de agosto (terça-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$60,00;

Nany People - Então…Deu No Que Deu

Data: 28 de agosto (sexta-feira)

Horário: 20h

Ingresso: a partir de R$40,00;

Mostra de Dança 2026 Corpo em Arte

Data: 30 de agosto (domingo)

Horário: 9h

Ingresso: a partir de R$20,00;

Os ingressos estão disponíveis para compra no site do Teatro e do Sympla, pelos endereços: https://linktr.ee/teatroraulcortez_ e https://www.sympla.com.br/teatromraulcortez .

O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, s/n., no Centro, em Duque de Caxias. A programação está sujeita a alteração.