Duque de Caxias dá início à campanha de multivacinaçãoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Duque de Caxias dá início à campanha de multivacinação
Público-alvo são crianças e adolescentes
Duque de Caxias - Teve início, nessa segunda-feira, 3 de agosto, e vai até 1º de setembro, em Duque de Caxias, a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, segue as orientações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e tem como objetivos identificar doses em atraso e atualizar a vacinação de acordo com a idade e o histórico de cada pessoa. Mobilização terá um Dia D nacional, em 22 de agosto, para ampliar a cobertura vacinal e alcançar quem está com doses em atraso.
A campanha contempla todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, conforme a indicação para cada faixa etária. Entre os imunizantes que poderão ser oferecidos estão as vacinas contra:
Poliomielite - Sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral) - Difteria, tétano e coqueluche - Hepatites A e B – Rotavírus – Meningites - Febre amarela – HPV – Dengue – Influenza - Covid-19.
A oferta vai depender da idade da criança ou adolescente e das doses já registradas na caderneta.
Pais e responsáveis devem se dirigir a sala de vacinação de unidade de saúde próxima à sua casa, levando a caderneta de vacinação e documento de identificação com CPF da criança ou adolescente. A população também pode buscar o serviço de vacinação oferecido na Carreta da Saúde, do programa Chegaram os Especialistas, instalado no São Bento Esporte Clube, localizado na Rua José Pinto, n. 88 – São Bento, 2º distrito.
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