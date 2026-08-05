Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

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Igor Silva
Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) alcançou mais uma conquista histórica em 2026. O HMAPN fechou o mês de julho com a expressiva marca de 2.792 cirurgias realizadas, o que representa uma média impressionante de 90 procedimentos por dia, o maior volume mensal registrado no ano, consolidando-se como um dos maiores centros cirúrgicos do estado.
Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias


A unidade hospitalar, fundada há 27 anos, que sempre se destacou por ser referência em atendimentos a politraumatizados graves vindos de todo o estado, fechou o mês de julho com a expressiva marca de 2.792 cirurgias realizadas, o que representa uma média impressionante de 90 procedimentos por dia, o maior volume mensal registrado no ano, consolidando-se como um dos maiores centros cirúrgicos do estado.

“Hoje, escrevemos um novo capítulo da história do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Esse resultado é fruto de uma profunda reestruturação da nossa unidade. Ampliamos a capacidade de 307 para 429 leitos, expandimos o centro cirúrgico de 9 para 12 salas, investimos em tecnologia, fortalecemos os fluxos assistenciais e capacitamos continuamente nossos colaboradores para oferecer um atendimento cada vez mais eficiente e seguro. Esse recorde pertence a toda a equipe do Hospital”, declarou o Diretor Geral, Dr. Thiago Resende.
Em janeiro de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do governo do estado a tarefa de administrar o Hospital Adão Pereira Nunes. Passados quatro anos da municipalização, a unidade hospitalar registra números expressivos que comprovam a boa gestão realizada, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da direção do HMAPN. São mais de 990 mil atendimentos, 77 mil internações, 900 mil exames de imagem e 123 mil cirurgias realizadas. Antes de ser municipalizado, o hospital atendia uma média de 8 mil pessoas/mês. Atualmente, a unidade registra o dobro de atendimentos, chegando a 16 mil pessoas/mês.
“Os números refletem os investimentos e competência da administração municipal, a dedicação da direção e de toda a equipe multidisciplinar, formada por médicos, enfermeiros, técnicos, e de profissionais administrativos, além de toda equipe de apoio, atuando diariamente para garantir atendimento seguro, ágil e humanizado à população”, destacou o prefeito Netinho Reis.
Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Por intermédio da parceria com o governo do estado, a Prefeitura de Duque de Caxias promoveu a maior reforma da história do hospital desde a sua fundação. Hoje, a população dispõe de um novo centro de imagens, de novos aparelhos de alta tecnologia, maternidade, centro cirúrgico, serviço de pronto atendimento, entre outros. Com a reforma geral finalizada, o hospital passa a contar com um total de 104 leitos de CTI, entre pediátricos e adultos. Os leitos de Enfermaria também foram ampliados, passando para 429. A prefeitura também investiu na contratação de novos profissionais especializados, aumentando a sua capacidade de atendimento aos usuários.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade, dedicação e compromisso para ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade, porque o nosso maior propósito continuará sendo o mesmo de 27 anos atrás: cuidar do bem mais precioso que existe: a vida”, disse o Diretor Geral do HMAPN.
Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadas - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadasDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes está localizado na Rodovia Washington Luiz, km 109, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.
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Hospital de Saracuruna bate recorde histórico de cirurgias realizadas
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