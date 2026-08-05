Visão Caxiense faz entrega de mais de mil óculos gratuitamente - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Visão Caxiense faz entrega de mais de mil óculos gratuitamenteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 05/08/2026 22:37 | Atualizado 05/08/2026 22:38

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense entregou os primeiros 1.300 óculos prontos para uso dos pacientes do Visão Caxiense. Em junho de 2026, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, colocou em funcionamento o programa Visão Caxiense, projeto que descentraliza o atendimento oftalmológico, oferecendo consultas, exames, diagnóstico precoce e tratamento especializado mais perto da população.



O maior diferencial do Visão Caxiense é oferecer gratuitamente óculos para os pacientes que necessitarem de correção visual. Após a consulta, o paciente escolhe a armação e receberá os óculos completo, lente e armação gratuitamente, assim que estiverem prontos.





, referência em oftalmologia na Baixada Fluminense. Outro diferencial do Visão Caxiense é o acompanhamento integral do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento, garantindo uma assistência contínua e humanizada. O evento, que contou com as presenças do prefeito Netinho Reis; da Secretaria Municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano; entre outras autoridades, foi realizado no espaço da Nova Arena da Baixada, à margem da Rodovia Washington Luíz, altura de Santa Cruz da Serra. A previsão do programa é entregar 33 mil óculos ao longo dos próximos 12 meses. O Visão Caxiense foi criado para fortalecer a rede municipal de saúde e contribuir para a redução da demanda do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito , referência em oftalmologia naOutro diferencial do Visão Caxiense é o acompanhamento integral do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento, garantindo uma assistência contínua e humanizada.

Os números registrados no primeiro mês de atividades, confirmam a importância do programa para o cidadão duque-caxiense, com mais de 8.700 pessoas atendidas nos seguintes serviços:



- Exame de Refração: 7.099 atendimentos;



- Exame de Catarata: 653 atendimentos;



- Capsulotomia: 243 atendimentos;



- Outras patologias 753 atendimentos;



Como participar?



O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil. No momento, a carreta do Visão Caxiense está localizada na Rua Dois, Jardim Primavera e o funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 16h. O Visão Caxiense será itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias, para ampliar ainda mais o acesso da população aos serviços oftalmológicos especializados e promover mais saúde, prevenção e qualidade de vida.