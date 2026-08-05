Visão Caxiense faz entrega de mais de mil óculos gratuitamenteDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
O maior diferencial do Visão Caxiense é oferecer gratuitamente óculos para os pacientes que necessitarem de correção visual. Após a consulta, o paciente escolhe a armação e receberá os óculos completo, lente e armação gratuitamente, assim que estiverem prontos.
O Visão Caxiense foi criado para fortalecer a rede municipal de saúde e contribuir para a redução da demanda do Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, referência em oftalmologia na Baixada Fluminense. Outro diferencial do Visão Caxiense é o acompanhamento integral do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento, garantindo uma assistência contínua e humanizada.
- Exame de Refração: 7.099 atendimentos;
- Exame de Catarata: 653 atendimentos;
- Capsulotomia: 243 atendimentos;
- Outras patologias 753 atendimentos;
Como participar?
O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil. No momento, a carreta do Visão Caxiense está localizada na Rua Dois, Jardim Primavera e o funcionamento é de segunda a sábado, das 8h às 16h. O Visão Caxiense será itinerante, percorrendo diferentes bairros de Duque de Caxias, para ampliar ainda mais o acesso da população aos serviços oftalmológicos especializados e promover mais saúde, prevenção e qualidade de vida.
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