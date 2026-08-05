Segurança pública ganha protagonismo nos debates da Câmara de CaxiasDivulgação/ Art Vídeo/ Victor Hugo
O vereador Beto Gabriel (SD) ressaltou a notícia de que na segunda-feira (03), a cidade não apresentou registro de roubo de veículos, sendo este o segundo dia, no ano, sem ocorrência desse tipo de crime.
“Aquela Muralha Digital colocada na divisa de Duque de Caxias com Vigário Geral é fundamental. Ali aconteciam roubos todos os dias”, disse o vereador Marquinho Oi (União) apontando que “não vai ter vida fácil para roubar na nossa cidade”.
A vereadora Juliana do Táxi (PL) reiterou a importância da Muralha Digital e a postura do Executivo que tem desenvolvido ações efetivas para o combate à criminalidade em Duque de Caxias, em parceria com a Câmara e o estado.
Os resultados positivos da segurança pública também fizeram parte do discurso do vereador Catiti (PDT).
Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) enfatizou o início dos trabalhos da Força Municipal de Segurança e o novo momento que Duque de Caxias vive na segurança.
Retorno das sessões plenárias
O vereador Michel Reis (SD) comentou suas ações durante o recesso parlamentar em que permaneceu nas ruas, ao lado da população, cumprindo as suas obrigações como parlamentar. Michel ainda destacou as obras da Clínica da Família no bairro Sarapuí.
A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, também fez a leitura das mensagens do Executivo encaminhando projetos de lei, das indicações da Casa, requerimentos e processos.
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