Segurança pública ganha protagonismo nos debates da Câmara de Caxias - Divulgação/ Art Vídeo/ Victor Hugo

Segurança pública ganha protagonismo nos debates da Câmara de CaxiasDivulgação/ Art Vídeo/ Victor Hugo

Publicado 05/08/2026 22:56

Duque de Caxias - A primeira sessão plenária da Câmara de Duque de Caxias do segundo semestre de 2026, após o recesso parlamentar de julho. Na tribuna, os vereadores enalteceram as ações focadas na segurança pública que têm reduzido os índices de criminalidade no município.



O vereador Beto Gabriel (SD) ressaltou a notícia de que na segunda-feira (03), a cidade não apresentou registro de roubo de veículos, sendo este o segundo dia, no ano, sem ocorrência desse tipo de crime.



“Aquela Muralha Digital colocada na divisa de Duque de Caxias com Vigário Geral é fundamental. Ali aconteciam roubos todos os dias”, disse o vereador Marquinho Oi (União) apontando que “não vai ter vida fácil para roubar na nossa cidade”.



A vereadora Juliana do Táxi (PL) reiterou a importância da Muralha Digital e a postura do Executivo que tem desenvolvido ações efetivas para o combate à criminalidade em Duque de Caxias, em parceria com a Câmara e o estado.



Os resultados positivos da segurança pública também fizeram parte do discurso do vereador Catiti (PDT).

“Esta Casa junto com o governo tomou uma medida histórica que foi a votação para a criação da polícia municipal, e muitos não acreditavam que a nossa cidade iria passar por uma transformação”.



Líder de governo, vereador Eduardo Moreira (MDB) enfatizou o início dos trabalhos da Força Municipal de Segurança e o novo momento que Duque de Caxias vive na segurança.

“Iniciamos com 140 agentes diariamente nas ruas. São 26 viaturas novas, 12 pontos estratégicos, 50 viaturas de quatro rodas disponíveis e mais 40 motos potentes. A gente não vê estes equipamentos nem na Polícia Civil, Militar e Federal”, destacou ele.



Retorno das sessões plenárias



O vereador Michel Reis (SD) comentou suas ações durante o recesso parlamentar em que permaneceu nas ruas, ao lado da população, cumprindo as suas obrigações como parlamentar. Michel ainda destacou as obras da Clínica da Família no bairro Sarapuí.

“Esta clínica vai fazer a diferença na vida de muitas famílias que vão ter mais acesso a consultas, vacinação, farmácia, acompanhamento de gestantes, crianças, idosos e atendimentos preventivos”, disse.



A pedido do presidente Claudio Thomaz (PRD), a vereadora Delza de Oliveira (MDB), secretariando os trabalhos da Mesa Diretora, também fez a leitura das mensagens do Executivo encaminhando projetos de lei, das indicações da Casa, requerimentos e processos.