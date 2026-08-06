Defesa Civil de Duque de Caxias - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Defesa Civil de Duque de Caxias Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/08/2026 19:22 | Atualizado 06/08/2026 19:23

previsão da meteorologia indica dias de calor intenso, baixa umidade relativa do ar, rajadas de vento, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas ao longo da próxima semana. Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, alerta sobre as condições climáticas. O aviso meteorológico vale até a próxima terça-feira, 12 de agosto, alertando para uma sequência de mudanças nas condições do tempo. indica dias de calor intenso, baixa umidade relativa do ar, rajadas de vento, possibilidade de chuva e queda acentuada nas temperaturas ao longo da próxima semana.

De acordo com o boletim meteorológico, a mudança é provocada pelo deslocamento de um sistema de alta pressão, associado à passagem de uma frente fria e à influência de um ciclone extratropical que atua no litoral das regiões Sul e Sudeste do país.

Os dias mais quentes serão esta quinta-feira, 07, quando a temperatura poderá chegar aos 39°C, e a umidade relativa do ar cair para apenas 13%, e sábado, 09, com máxima prevista de 37°C. Além do calor, há previsão de ventos fortes, com rajadas que podem alcançar 75 km/h hoje, quinta-feira, 06, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos e outros transtornos.

A partir de domingo, 10, o avanço da frente fria deve provocar mudança nas condições do tempo, com aumento da nebulosidade, ocorrência de chuva e redução gradual das temperaturas. Na terça-feira, 12, a máxima prevista é de 23°C.

Durante o período, também há previsão de acumulados de chuva que variam entre 5 e 25 milímetros, principalmente entre os dias 10 e 11 de agosto.

Recomendações

A Defesa Civil orienta a população a redobrar os cuidados durante o período de calor intenso e das mudanças climáticas previstas. Entre as recomendações estão evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h, manter-se hidratado, utilizar protetor solar e dar atenção especial a crianças e a idosos, que são mais vulneráveis aos efeitos das altas temperaturas.

Em caso de ventos fortes, a orientação é não permanecer sob árvores ou estruturas metálicas. Também é importante evitar áreas alagadas durante as chuvas e procurar abrigo em locais seguros.



A Secretaria Municipal de Defesa Civil informa que continuará monitorando as condições meteorológicas e poderá emitir novos avisos caso haja alterações na previsão do tempo. Em caso de emergência, as orientações da Defesa Civil são as seguintes: procure um lugar seguro e ligue imediatamente para (21) 99463-7387 ou 08000230199.

Os moradores também podem acompanhar os alertas por meio do aplicativo Colab, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Outra opção é cadastrar o número do telefone para recebimento de alertas via SMS, enviando o CEP da residência para o número 40199.