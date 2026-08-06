Bairro em Caxias recebe carreta dos especialistas e governo nos bairros - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Bairro em Caxias recebe carreta dos especialistas e governo nos bairrosDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/08/2026 19:44

Duque de Caxias - A nona edição do projeto “Governo nos Bairros” e “Chegaram os Especialistas”, está na área do São Bento Esporte Clube, no bairro São Bento (Rua José Pinto, n. 88), segundo distrito, onde ficará instalada até o sábado, 15 de agosto.

assistência social, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.



Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde. Em março de 2026, a Prefeitura de Duque de Caxias iniciou um projeto, juntando dois programas do município: “Governo nos Bairros” e “Chegaram os Especialistas”. A iniciativa reúne, em um único espaço, diversos serviços municipais, facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais sem a necessidade de grandes deslocamentos. A população conta com serviços de, emissão de documentos, orientação jurídica, inscrição e atualização em programas sociais, além de atendimentos voltados ao bem-estar animal, como o Castramóvel, que oferece castração e microchipagem de cães e gatos.Na área da saúde, aamplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde.

Bairro em Caxias recebe carreta dos especialistas e governo nos bairros Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

O sucesso do projeto pode ser medido pelos números alcançados:



* Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos;



* Nova Campinas – 14.956 atendimentos;



* Jardim Primavera – 16.533 atendimentos;



* Doutor Laureano – 12.967 atendimentos;



* Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos;



* Parque Fluminense – 15.537 atendimentos;



* Saracuruna - 11.790 atendimentos.



* Imbariê - 10.333 atendimentos



O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.

Durante a ação, a prefeitura também executa importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. Encerrando a programação, será realizada mais uma etapa do Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.