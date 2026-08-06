Bairro em Caxias recebe carreta dos especialistas e governo nos bairros

Duque de Caxias - A nona edição do projeto “Governo nos Bairros” e “Chegaram os Especialistas”, está na área do São Bento Esporte Clube, no bairro São Bento (Rua José Pinto, n. 88), segundo distrito, onde ficará instalada até o sábado, 15 de agosto.
Na área da saúde, a carreta “Chegaram os Especialistas” amplia o acesso da população a consultas, a exames e a atendimentos especializados, contribuindo para a descentralização dos serviços e para a redução da demanda reprimida no município. A estrutura oferece mais conforto e praticidade aos moradores, garantindo atendimento próximo de casa e fortalecendo a rede municipal de saúde.
O sucesso do projeto pode ser medido pelos números alcançados:
* Centro (Praça do Pacificador) – 27.452 atendimentos;
* Nova Campinas – 14.956 atendimentos;
* Jardim Primavera – 16.533 atendimentos;
* Doutor Laureano – 12.967 atendimentos;
* Laguna e Dourados – 16.121 atendimentos;
* Parque Fluminense – 15.537 atendimentos;
* Saracuruna - 11.790 atendimentos.
* Imbariê - 10.333 atendimentos
O atendimento é destinado exclusivamente aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp 0800 000 3627 ou por encaminhamento da unidade de saúde mais próxima da residência do paciente, garantindo um fluxo organizado e mais ágil.
Durante a ação, a prefeitura também executa importantes serviços de manutenção urbana, incluindo capina, roçagem, varrição, operação vac-all, desobstrução de bocas de lobo, pintura de meio-fio, remoção de resíduos, poda baixa, tapa-buracos e caça-fios. Encerrando a programação, será realizada mais uma etapa do Caxias Mais Corre, iniciativa que vai além da prática esportiva, incentivando hábitos saudáveis, qualidade de vida e integração social.
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