Caxias promove ações de incentivo ao aleitamento maternoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
As atividades, conduzidas pela equipe de Nutrição da Secretaria, promovem momentos de orientação, de acolhimento e de troca de experiências com gestantes, puérperas, mães, familiares e usuários da rede socioassistencial, destacando os benefícios da amamentação para a saúde da mãe e do bebê, além da importância do apoio familiar e da rede de proteção nesse processo.
Próximas ações:
11/08 – CRAS Xerém – às 9h
12/08 – CRAS Xerém – às 9h
19/08 – CRAS Maria Helena – às 9h
26/08 – CRAS Figueira – às 9h30
Agosto Dourado é uma campanha nacional que reforça a importância do aleitamento materno como um dos pilares para o crescimento saudável, a proteção e o desenvolvimento integral das crianças.
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