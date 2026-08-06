Caxias promove ações de incentivo ao aleitamento materno - Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Caxias promove ações de incentivo ao aleitamento maternoDivulgação/Prefeitura de Duque de Caxias

Publicado 06/08/2026 19:56

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realiza, durante o Agosto Dourado, uma programação especial de conscientização e de incentivo ao aleitamento materno nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.



As atividades, conduzidas pela equipe de Nutrição da Secretaria, promovem momentos de orientação, de acolhimento e de troca de experiências com gestantes, puérperas, mães, familiares e usuários da rede socioassistencial, destacando os benefícios da amamentação para a saúde da mãe e do bebê, além da importância do apoio familiar e da rede de proteção nesse processo.

A iniciativa reafirma o compromisso da prefeitura com a promoção da saúde, das seguranças alimentar e nutricional e com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da primeira infância e ao cuidado com as famílias caxiense.



Próximas ações:



11/08 – CRAS Xerém – às 9h



12/08 – CRAS Xerém – às 9h



19/08 – CRAS Maria Helena – às 9h



26/08 – CRAS Figueira – às 9h30



Agosto Dourado é uma campanha nacional que reforça a importância do aleitamento materno como um dos pilares para o crescimento saudável, a proteção e o desenvolvimento integral das crianças.

